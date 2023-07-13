Коли терпіти вже немає сил: як боротися зі спекою вдома та на вулиці

Літо — пора року, яку асоціюють не лише з пікніками та веселощами. Часто, це спека, кліщі й багато інших неприємних моментів, які не відразу спадають на думку, коли згадуєш таку чудову пору року. Як боротися зі спекою на вулиці та вдома і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Звучить це вкрай очевидно, але все-таки одяг впливає на те, як ми відчуваємо себе вдома і на вулиці. Наприклад, влітку краще носити вільний одяг із бавовни або льону, а також відмовитися від синтетики та пухнастих капців — після цього ти відчуєш помітний ефект.
Якщо ти багато думаєш про те, як врятуватися від спеки на вулиці, то тут все просто: пий якнайбільше води. Попри те, що вода відмінно вгамовує спрагу, вона, на думку психотерапевта Тари Конрад, виводить із тіла втому та тривогу.
Крім цього, можна часто приймати душ та змочувати зап’ястя холодною водою. Краще не розвішувати у приміщенні білизну для сушіння, тому що через підвищену вологість тобі буде спекотніше.
Крім цього, можна часто приймати душ та змочувати зап’ястя холодною водою. Краще не розвішувати у приміщенні білизну для сушіння, тому що через підвищену вологість тобі буде спекотніше.
Періодично розбризкуй холодну воду з пульверизатора на штори та диван. А якщо тобі вже дуже спекотно — можна наповнити ванну холодною водою і залишити двері в цю кімнату відчиненими.
Якщо ти думаєш про те, як врятуватися від спеки вдома, то існує ще безліч способів розв’язання цієї проблеми. Наприклад, ти можеш скористатися такими:
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