Здоров'я та краса

Коли терпіти вже немає сил: як боротися зі спекою вдома та на вулиці

Анна Голішевська, редакторка сайту 13 Липня 2023, 07:00
Кондиціонер
Фото: Unsplash

Більше новин
Ноги
Не ігноруй цю проблему: чому влітку набрякають ноги і як цього позбутися
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Повитиця
Повитиця: як боротися з бур’яном і що для цього потрібно — ефективні методи
кабачки з майонезом та часником
Швидка закуска для будь-якої нагоди: як приготувати кабачки з майонезом та часником
Дивитись більше

Матеріали по темі

Смола
Простіше ніж ти думаєш: чим відіпрати смолу з одягу
Паспорт
Як оформити закордонний паспорт онлайн та які для цього потрібні документи
Город
Як боротися з капустянкою: органічні та хімічні способи боротьби з ведмедкою
Одяг
Як прибрати запах секонд-хенду: десять перевірених способів

Відео
0:30:39
Єнс Столтенберг

Результати, основні тези, декларація G7: як пройшов саміт у Вільнюсі та що отримала Україна
0:03:33
12-річній дівчинці зробили складну пересадку нирки: щемлива історія
Посмертна трансплантологія врятувала маленьке життя. 12-річній Антоніні зробили складну пересадку нирки
0:03:51
Англійська незабаром стане обов’язковою: скільки коштує її вивчити
Без неї буде складно. Скільки коштує вивчення англійської в Києві та Ужгороді — вартість курсів
0:04:48
Вікторія Андруша
Голос Вікторії. Як одна історія здатна розбурхати суспільство — розповідь вчительки про російський полон
Карта бойових дій в Україні 12.07.2023 онлайн
Відбивають атаки на землі та тримають оборону неба: карта бойових дій в Україні 12 липня у режимі онлайн
0:10:21
Фонд Олени Пінчук
Допомога матерям та жінкам на передовій — долучайся до проекту Час настав
0:06:05
Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати
Держава в смартфоні, але не для своїх героїв. Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати
0:03:54
Чому до нас ніхто не приїздить? Люди самотужки відновлюють Благодатне
Дитячі ліжечка серед руїн. Жителі Благодатного самотужки відновлюють заміноване село
0:03:02
Відновлює житло родинам Нікополя, яке нищать росіяни
Перетворила власне весілля на аукціон. Як благодійниця відбудовує житло для бабусь Нікополя
Зеленський у литві
Україна захистить і свою, і вашу свободу! Потужний виступ Зеленського у Вільнюсі
Більше відео
Ноги
Читати далі
Не ігноруй цю проблему: чому влітку набрякають ноги і як цього позбутися
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь