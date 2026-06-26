Данія обмежить надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку

Уряд Данії ініціював суттєві зміни до міграційного законодавства, які закриють можливість отримання тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Як повідомило Міністерство імміграції та інтеграції Данії, відповідний законопроєкт, який вносить зміни до ухваленого у 2022 році Спеціального закону про Україну, вже офіційно подано на розгляд.

Данія посилює правила для українських переселенців призовного віку

Головна мета нових правил — запобігти використанню данської системи притулку для уникнення мобілізації до лав Збройних Сил України.

Міністр з питань імміграції та інтеграції Мортен Бьодсков наголосив, що Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною у її боротьбі за свободу, тому національні правила проживання не повинні підривати оборонні зусилля Української держави та послаблювати її здатність захищатися від російської агресії.

Згідно з положеннями законопроєкту, нові обмеження стосуватимуться чоловіків віком від 23 до 60 років.

Відтепер громадяни цієї вікової категорії зможуть претендувати на отримання посвідки на проживання в Данії лише за умови надання документів, які підтверджують їхнє повне звільнення від військової служби.

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Крім того, правила посилюються і для молоді: українці віком до 23 років надалі отримуватимуть статус тимчасового захисту виключно до моменту досягнення 23-річчя, після чого продовження посвідки буде заблоковано, якщо особа не доведе наявність документального звільнення від служби.

Запропоновані зміни поширюватимуться на всі заяви, подані з 25 червня 2026 року.

Якщо рішення за цими заявами ухвалять до моменту набрання чинності новим документом, Імміграційна служба Данії проведе додаткову перевірку та, за необхідності, анулює вже видані дозволи, попередньо зв’язавшись із такими особами.

Водночас данська влада запевнила, що нове законодавство не матиме зворотної сили для тих переселенців, які в’їхали до країни раніше.

Обмеження жодним чином не вплинуть на дозволи на проживання, які були схвалені за заявами, поданими до 25 червня 2026 року, і такі громадяни зможуть безперешкодно продовжувати свій статус у майбутньому.

Раніше ми розповідали, скільки українців живуть у ЄС на тимчасовому захисті — читай в матеріалі детальну статистику.

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