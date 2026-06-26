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Данія обмежить надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 26 Червня 2026, 11:00 2 хв.
данія не надаватиме притулок чоловікам призовного віку
Фото Pexels

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