Когда терпеть уже нет сил: как бороться с жарой дома и на улице

Лето — пора года, которую ассоциируют не только с пикниками и весельем. Это еще и жара, клещи и множество других неприятных моментов, которые не сразу приходят в голову, когда думаешь о таком прекрасном времени года. Как бороться с жарой на улице и дома и что для этого нужно — читай в материале.
Звучит это крайне очевидно, но все же, одежда влияет на то, как мы чувствуем себя дома и на улице. Например, летом лучше носить свободную одежду из хлопка или льна, а также отказаться от синтетики и пушистых тапочек — после этого ты почувствуешь заметный эффект.
Если ты много думаешь о том, как спастись от жары на улице, то здесь все просто: пей как можно больше воды. Несмотря на то, что вода отлично утоляет жажду, она, по мнению психотерапевта Тары Конрад, выводит из тела усталость и тревогу.
Кроме того, можно часто принимать душ и смачивать запястья холодной водой. Лучше не развешивать в помещении белье для сушки, потому что из-за повышенной влажности тебе будет жарче.
Кроме того, можно часто принимать душ и смачивать запястья холодной водой. Лучше не развешивать в помещении белье для сушки, потому что из-за повышенной влажности тебе будет жарче.
Периодически разбрызгивай холодную воду из пульверизатора на шторы и диван. А если тебе уж очень жарко — можно наполнить ванную холодной водой и оставить дверь в эту комнату открытой.
Если ты думаешь как спастись от жары дома, существует еще множество способов для решения этой проблемы. Например, ты можешь воспользоваться такими:
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