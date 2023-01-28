Советы

“Использую тефлоновые сковородки. Насколько это безопасно?”

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Софія Рожко
София Рожко

Нутрициолог

Елена Яковлева, редактор сайта 28 января 2023, 19:30
Чи безпечні тефлонові сковорідки - як правильно ними користуватись
Фото: Pexels

Советы

“Использую тефлоновые сковородки. Насколько это безопасно?”
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