“Использую тефлоновые сковородки. Насколько это безопасно?”

Нутрициолог
Тефлоновые поверхности — хороший вариант, чтобы уменьшить использование масла во время приготовления блюд. Ведь его нагрев до определенной температуры может вредить здоровью.
Однако с другой стороны, люди переживают, действительно ли безопасны антипригарные покрытия и как ими правильно пользоваться.
До 2013 года при производстве тефлоновых поверхностей использовали перфтороктановую кислоту (PFOA), которая несет вред здоровью и окружающей среде.
Затем это вещество запретили, а на замену ему пришло другое химическое соединение — PFAS — более безопасное. Впрочем, дискуссии относительно его влияния на человеческий организм до сих пор продолжаются.
Например, в одном из исследований нагрев тефлоновой поверхности до 390°C в течение четырех часов привел к тефлоновому гриппу. У людей наблюдалась головная боль и повышенная температура тела.
Поэтому, вероятно, в ресторанах, где сотрудники постоянно контактируют с посудой, лучше не использовать тефлон.
Поэтому, вероятно, в ресторанах, где сотрудники постоянно контактируют с посудой, лучше не использовать тефлон.
Вместе с тем такие поверхности очень стабильные, дешевые и могут выдерживать высокие температуры. Поэтому при правильном пользовании в бытовых условиях можно не переживать за свою безопасность.
Вот несколько советов, как минимизировать риски для здоровья при использовании тефлоновой посуды:
В общем, если правильно использовать тефлоновую посуду, то риски для организма будут минимальными. Однако если тебя это не устраивает, то следует искать другие варианты безопасных антипригарных покрытий.
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