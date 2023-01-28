“Использую тефлоновые сковородки. Насколько это безопасно?”

Тефлоновые поверхности — хороший вариант, чтобы уменьшить использование масла во время приготовления блюд. Ведь его нагрев до определенной температуры может вредить здоровью.

Однако с другой стороны, люди переживают, действительно ли безопасны антипригарные покрытия и как ими правильно пользоваться.

Безопасны ли тефлоновые сковородки

До 2013 года при производстве тефлоновых поверхностей использовали перфтороктановую кислоту (PFOA), которая несет вред здоровью и окружающей среде.

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Затем это вещество запретили, а на замену ему пришло другое химическое соединение — PFAS — более безопасное. Впрочем, дискуссии относительно его влияния на человеческий организм до сих пор продолжаются.

Например, в одном из исследований нагрев тефлоновой поверхности до 390°C в течение четырех часов привел к тефлоновому гриппу. У людей наблюдалась головная боль и повышенная температура тела.

Поэтому, вероятно, в ресторанах, где сотрудники постоянно контактируют с посудой, лучше не использовать тефлон.

Вместе с тем такие поверхности очень стабильные, дешевые и могут выдерживать высокие температуры. Поэтому при правильном пользовании в бытовых условиях можно не переживать за свою безопасность.

Как правильно пользоваться тефлоновой посудой

Вот несколько советов, как минимизировать риски для здоровья при использовании тефлоновой посуды:

Не разогревай пустую сковороду в течение долгого времени — это может привести к выделению полимерных паров.

Готовь на среднем, а не на сильном огне — читай инструкции на упаковке посуды по температурному режиму.

Включай вытяжку во время приготовления — это минимизирует накопление паров.

Используй деревянные или силиконовые лопатки — металлические могут повредить тефлоновую поверхность.

Не используй скребки для мытья сковороды. Также обрати внимание, что некоторые сковороды нельзя мыть в посудомоечной машине.

Не держи дома устаревшую посуду — любые отслоения и шелушение могут быть вредными для здоровья.

В общем, если правильно использовать тефлоновую посуду, то риски для организма будут минимальными. Однако если тебя это не устраивает, то следует искать другие варианты безопасных антипригарных покрытий.

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