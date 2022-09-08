Подорожі та натхнення

І довкілля бережеш, і прибирати не треба! Розповідаємо, що таке їстівний посуд та яким він буває

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 22:00
Їстівний посуд: що це таке, який буває та як виготовляють
Фото: Pexels

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