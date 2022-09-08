И природу бережешь, и убирать не нужно! Рассказываем, что такое съедобная посуда и какой она бывает

Наш мир все больше загрязняется. Люди придумывают новые технологии, которые вредят окружающей среде. Удобные для нас обычные вещи приводят к глобальному засорению планеты.

Например, люди каждый день покупают кофе, но мало кто берет кофе в свои чашки. Подавляющее большинство используют одноразовые стаканчики с пластиковой крышечкой и трубочкой. За год собираются тонны пластика, который вредит окружающей среде, флоре и фауне на суше и в океане.

Одноразовая посуда значительно упростила нам жизнь, особенно на пикниках или вечеринках, перекусах на работе или в дороге. Но есть альтернатива, которая сохранит природу — съедобная посуда.

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Съедобная посуда — это не шутки. Еще в 15-м веке польский суп журек подавали в хлебной тарелке. Сейчас некоторые рестораны тоже используют подобную подачу: в хлебе, тесте, творожной головке и т.д. В основном это делают для перформанса, и с собой такую ​​тару не возьмешь. Однако существует много технологий, позволяющих сделать удобную, съедобную, а главное — экологичную посуду.

Агентство Bloomberg прогнозирует, что в будущем подобная продукция может стать альтернативным способом питания людей.

Преимущественно съедобные ложки, вилки, соломинки, чашки, тарелки, ножи изготовляют из муки или растительного желатина. Они бывают сладкие, соленые или приправленные пряностями, чтобы вкус был совместим с завтраком, кофе-брейком или ужином.

Как возникла съедобная посуда

Идея съедобной посуды зародилась еще в начале 2000-х в Индии. Исследователя Нараяна Писапатиса волновало количество пластика в среде, поэтому он решил каким-то образом повлиять на это.

Он разработал прототип посуды из рисовой, пшенной и пшеничной муки, а затем основал стартап Bakeys. Нараяна Писапатис продавал съедобные столовые принадлежности потребителям и компаниям со всех уголков мира.

Эта идея понравилась людям и быстро стала распространяться по миру. Уже в 2009 году художница Гек Уотерс создала посуду из свеклы, перца, моркови, томатов и фруктов.

Она применила особую систему высушивания и обработки продуктов, поэтому волокна клетчатки держали форму, но есть из этой посуды можно только сухие блюда.

Следующей популярной съедобной посудой стала чашка дизайнера Энрике Луис Сарди для итальянского производителя кофе Lavazza. Произведение назвали Cookie Cup.

Чашка изготовлена ​​из песочного печенья, покрытого изнутри сахарной глазурью, поэтому она держит форму. Эти чашки популярны в Германии и Чехии.

В 2013 году американская дизайнерская студия Triangle Tree представила съедобную ложку-пряник Edible Spoon. Ее изготовляют из кукурузной муки, сахара, яиц, молока, соли и пряностей.

Порадовала всех любимая компания Disney. Вместе с Busch Gardens, Carnival Cruise Lines и Tropical Smoothie Cafe она начала использовать съедобные ароматические трубочки Sorbos.

Они сохраняют форму в течение 40 минут и имеют десять разных вкусов. Трубочки являются одним из самых распространенных пластиковых изделий, которые выбрасывают люди. Поэтому съедобная альтернатива помогла предотвратить выброс 64 тонн пластика в океан, отметили в компании.

Украинская съедобная посуда

В нашей стране съедобная посуда только становится популярной, однако уже есть люди, развивающиеся в этой сфере.

Дмитрий Бидюк — старший преподаватель кафедры технологии питания Сумского национального аграрного института и соучредитель проекта rekava. Он случайно получил небольшую порцию пленки, пригодной для потребления, образовавшуюся в результате высыхания раствора пищевых полисахаридов (крахмал и целлюлоза).

Впоследствии он решил создать проект FoodBIOPack, который сразу победил на международном конкурсе студенческих стартапов в Дании 2018 года.

Такая пленка позволяет производить съедобные мармеладные трубочки, белковые стаканы, пакеты и упаковки для пищевых продуктов.

— Преимущество съедобной посуды в том, что это сочетание посуды и пищи. Съев такую ​​ложку или тарелку, человек не генерирует отходы и получает определенное количество питательных веществ. Чтобы сделать такой продукт полезным и в то же время вкусным, туда можно добавлять овощные или фруктовые наполнители, семена и т. п., — объясняет Бидюк для Економічної правди.

На этом он не останавливается. Вместе с партнером Юрием Тустановским производит посуду, горшки для растений и декоративные свечи из кофейной гущи. Для их создания кофейная гуща собирается от поставщиков и перерабатывается, благодаря чему не окисляет почву.

Минусы съедобной посуды

Несмотря на столь большую пользу для окружающей среды, съедобная посуда имеет свои минусы. В первую очередь, она стоит в несколько раз дороже пластиковой.

Из нее иногда неудобно есть, ведь если укусить стаканчик, он треснет и кофе выльется. А хлебная тарелка, из которой едят суп, весит больше, чем обычная порция хлеба. Человек может просто не осилить ее, а выбрасывать жалко.

Однако в будущем сфера съедобной посуды может больше развиться, детали станут продуманными, и посуда будет работать на благо природы.

Окружающей среде поможет, если люди будут внимательнее относиться к отходам и не будут сбрасывать все в один ящик. Ранее мы рассказывали все, что следует знать о сортировке мусора, и с чего лучше начать.

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