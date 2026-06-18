Як позбутися равликів на городі: повний гід із захисту врожаю

З приходом дощової погоди городи перетворюються на справжній бенкетний зал для непроханих гостей. Слимаки та равлики здатні за одну ніч перетворити молоді сходи капусти чи перцю на мереживо.

Якщо ти помітив блискучі сліди слизу та дірки на листі — час діяти, поки шкідники не окупували всю ділянку. Тож читай далі, як позбутися равликів.

Як позбутися равликів на городі: перші кроки господаря

Перш за все, боротьбу варто починати з елементарного — зміни умов проживання шкідників. Слимаки обожнюють вологу, тінь та захаращені куточки.

Перше, що ти маєш зробити — це прибирання. Викосіть високу траву на межах, приберіть старі дошки, купи каміння чи купи гнилого листя. Чим менше вологих схованок залишиться на ділянці, тим важче шкідникам буде пережити сонячний день.

Як позбутися навали равликів на городі за допомогою бар’єрів

Коли ворога занадто багато, допоможе механічний захист. Черевоногі дуже ніжні істоти, тому будь-яка шорстка поверхня для них — як бите скло для людини.

Спробуй обгородити найцінніші культури мідними стрічками (контакт міді зі слизом викликає слабкий електричний розряд);

Використовуй спеціальні захисні ковпаки для розсади;

Зроби навколо грядок смугу відчуження з грубого піску.

Якщо ти шукаєш, чим посипати город від равликів, зверни увагу на підручні матеріали з гострими краями. Найкраще працюють:

Подрібнена яєчна шкаралупа;

Дрібний гравій або бита черепашка;

Деревна зола (вона не лише дряпає тіло слимака, а й підсушує його слиз);

Кавова гуща (кофеїн для равликів є токсичним);

Головне правило: оновлюй ці бар’єри після кожного дощу, інакше вони втрачають свою ефективність.

Старі перевірені методи часто працюють не гірше за магазинні препарати. Найвідоміший засіб — пивна пастка. Вкопай невелику місткість (склянку або обрізану пляшку) в землю врівень із ґрунтом і налийте туди трохи пива. Слимаки, приваблені запахом дріжджів, сповзаються туди й тонуть.

Також добре діє обприскування рослин розчином гірчичного порошку або міцним настоєм часнику.

Чого боїться равлик на городі: природні методи відлякування

Щоб зрозуміти, чого боїться равлик на городі, варто згадати про ароматерапію. Ці шкідники мають дуже чутливий нюх і терпіти не можуть різких запахів. Посадіть по периметру грядок або в міжряддях такі рослини:

Лаванду та шавлію;

Фенхель та розмарин;

Часник та петрушку.

Ці прянощі створюють природний невидимий щит, який змушує шкідників оминати ваші насадження десятою дорогою.

Не намагайся знищити все живе. Залучіть на свою сторону професійних мисливців. Один їжак або пара жаб можуть за ніч очистити ваш город від сотень слимаків.

Облаштуй невеликий куточок з гілками або дрібну водойму, щоб привабити цих корисних помічників.

Як позбутися равликів на городі назавжди: чи можливо це

Щира відповідь — ні. Повністю винищити їх неможливо, та й не потрібно, адже вони є важливою частиною екосистеми, що переробляє органіку.

Однак, поєднуй чистку ділянки, ручний збір вечорами та біологічні методи (наприклад, використання нематод Phasmarhabditis hermaphrodita). Тільки комплексний підхід допоможе тримати чисельність шкідників під контролем і зберегти твої помідори та салат цілими.

Раніше ми писали, чим обробити картоплю перед посадкою.

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