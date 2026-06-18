Стиль життя Садівництво та город

Як позбутися равликів на городі: повний гід із захисту врожаю

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Червня 2026, 17:00 3 хв.
Як позбутися равликів на городі народними засобами: від пивних пасток до солі
Фото Pexels

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