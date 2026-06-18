Стиль жизни Садоводство и огород

Как избавиться от улиток на огороде: полный гид по защите урожая

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июня 2026, 17:00 3 мин.
Как избавиться от улиток на огороде народными средствами: от пивных ловушек до соли
Фото Pexels

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