Как избавиться от медведки на огороде: народные методы и химические препараты

Борьба с медведкой (она же капустянка или земляной рак) — это настоящая подземная война.

Вредитель прячется на глубине до 1–2 метров, а весной выходит на поверхность. Одна самка откладывает до 300 яиц, а взрослая медведка способна за ночь уничтожить несколько кустов картофеля, капусты, моркови, свёклы, огурцов или клубники.

Если ты замечаешь горизонтальные траншеи в почве, растения вянут, а их корешки легко выдёргиваются, — пора избавиться от медведки на огороде.

Как уничтожить медведку на огороде: народные методы

Чтобы избавиться от капустянки на огороде, используй проверенные годами методы, которые точно подойдут, если вредителей немного и ты не хочешь загрязнять участок химией.

Пивные ловушки: Стакан или банку с небольшим количеством тёмного пива закапывают вровень с землёй и накрывают доской. Запах брожения привлекает насекомых ночью.

Стакан или банку с небольшим количеством тёмного пива закапывают вровень с землёй и накрывают доской. Запах брожения привлекает насекомых ночью. Навозные ловушки: В лунки или траншеи закладывают свежий конский навоз. Медведка выбирает такие места, чтобы отложить яйца, после чего ловушку можно сжечь или уничтожить.

В лунки или траншеи закладывают свежий конский навоз. Медведка выбирает такие места, чтобы отложить яйца, после чего ловушку можно сжечь или уничтожить. Пахучие растения: По периметру грядок высаживают бархатцы, календулу или чеснок — их специфический аромат отпугивает капустянку.

По периметру грядок высаживают бархатцы, календулу или чеснок — их специфический аромат отпугивает капустянку. Смесь воды и масла: В нору заливают смесь растительного масла и воды. Это перекрывает вредителю дыхание, заставляет вылезать на поверхность, где его легко поймать.

Читать по теме Как бороться с личинками майского жука: советы для эффективной защиты твоего урожая Рассказываем о способах борьбы с майским жуком и его личинками на огороде.

Как избавиться от капустянки на огороде: химические препараты

Когда медведки много и она угрожает всему урожаю, утром или вечером вносят инсектициды в ходы, лунки или вокруг рассады:

Гранулированные средства: Гром, Медветокс, Фенаксин Плюс — непосредственно в почву.

Универсальные инсектициды: Базудин — уничтожает почвенных вредителей.

Отравленные приманки: «Анти-Медведка — смеси на основе протравленного зерна.

Жидкие растворы: Специальные инсектицидные концентраты для непосредственного проливания гнёзд.

После использования химических средств нельзя высаживать зелень и культуры, которые быстро дают плоды, в течение 2–3 недель.

Как вывести медведку с огорода: профилактика

Лучше всего не допустить размножения вредителя. Для этого регулярно перекапывай почву весной и осенью — это разрушит подземные ходы и камеры с яйцами. Не оставляй на зиму кучи сорняков или остатки навоза — это готовые места для зимовки медведки.

Капустянка обожает сырые участки, поэтому не поливай чрезмерно. Сажай рядом с грядками чеснок, лук и цветы-отпугиватели.

Читай также, чем опрыскивать капусту от белокрылки: эффективные средства для обработки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!