Як позбутися медведки на городі: надійні народні методи та дієві хімічні препарати

Боротьба з медведкою (вона ж капустянка або земляний рак) — це справжня підземна війна.

Шкідник ховається на глибині до 1–2 метрів, а навесні виходить на поверхню. Одна самка відкладає до 300 яєць, а доросла медведка здатна за ніч знищити кілька кущів картоплі, капусти, моркви, буряку, огірків чи полуниці.

Якщо ти помічаєш горизонтальні траншеї в ґрунті, рослини в’януть, а їхні корінці, що легко висмикуються, — час позбутися медведки на городі.

Як знищити медведку на городі: народні методи

Щоб позбутися капустянки на городі, використовуй перевірені роками методи, які точно підходять, якщо шкідників небагато і ти не хочеш засмічувати город хімією.

Пивні пастки: Склянку або банку з невеликою кількістю темного пива закопують урівень із землею й накривають дошкою. Запах бродіння приваблює комах вночі.

Гнійні пастки: У лунки чи траншеї закладають свіжий кінський гній. Медведка обирає такі місця. щоб відкласти яйця, після чого пастку можна спалити або знищити.

Пахучі рослини: По периметру грядок висаджують чорнобривці, календулу або часник — їхній специфічний аромат відлякує капустянку.

Суміш води і олії: У нору заливають суміш рослинної олії та води. Це перекриває шкіднику дихання, змушує вилазити на поверхню, де його легко впіймати.

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Як позбутися капустянки на городі: хімічні препарати

Коли медведки багато, і вона загрожує всьому врожаю, вранці або ввечері вносять інсектициди в ходи, лунки чи навколо розсади:

Гранульовані засоби: Грім, Медветокс, Фенаксин Плю» — прямо в ґрунт.

Універсальні інсектициди: Базудин — знищує ґрунтових шкідників.

Отруєні приманки: Анти-Медведка — суміші на основі протруєного зерна.

Рідкі розчини: Спеціальні інсектицидні концентрати для безпосереднього проливання гнізд.

Після використання хімічних засобів не можна висаджувати зелень та культури, що швидко дають плоди, протягом 2–3 тижнів.

Як вивести медведку з городу: профілактика

Найкраще не допустити розведення шкідника. Для цього регулярно перекопуй ґрунт навесні та восени – це зруйнує підземні ходи та камери з яйцями. Не залишай на зиму купи бур’янів чи залишки гною — це готові місця для зимівлі медведки.

Капустянка обожнює сирі ділянки, тому не поливай надмірно. Сади поруч із грядками часник, цибулю та квіти-відлякувачі.

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