О правильном уходе, кариесе, зубах мудрости, брекетах, имплантах — самые частые вопросы к стоматологу

Уход за зубами — один из основных составляющих гигиены. Тем не менее часто люди не соблюдают правила и пренебрегают ими. Если правильно ухаживать за зубами, они будут не только белыми и красивыми, но здоровыми и крепкими.

Стоматолог Влад Таранец ответил для Вікон на самые частые вопросы касательно здоровья зубов и полости рта.

О правильном уходе за зубами

— Зубы необходимо чистить два раза в день, утром и вечером. Процесс должен занимать в среднем две – две с половиной минуты, — отмечает врач.

Сейчас также смотрят

Стоматолог рекомендует выбирать щетку средней жесткости. Если у пациента нет пародонтологических проблем, например, кровоточивости десен, то рекомендуется паста с фтором.

— Ополаскиватели необходимы тем, у кого есть проблемы с микрофлорой рта, неприятный запах, стрептококковая или стафилококковая инфекция. Зубные нитки показаны пациентам со скученностью зубов и тем, кто не может вычистить остатки пищи и налет зубной щеткой самостоятельно, — рассказывает Влад Таранец.

Стоматолог не рекомендует использование зубочисток: зубная нитка отлично их заменяет.

Что такое кариес и почему появляется

Основной фактор кариеса — биопленка — мягкий налет, в котором содержатся микроорганизмы.

— Кариес — это многофакторный патологический процесс, который возникает под действием микроорганизмов, а именно — стрептококка и стафилококка.

Они размножаются в полости рта и находятся в основном в мягком зубном налете.

По словам врача, если человек длительное время не вычищает зубы, образовывается налет, в котором активно развиваются микроорганизмы. Они начинают выделять кислоты, оказывающие влияние на эмаль зуба.

Из эмали начинает вымываться неорганика, и микроорганизмы со временем проваливаются все глубже в ткани зуба. Это может вызывать пульпит и необходимость лечения корневых каналов.

— Может быть генетическая предрасположенность к кариесу. Это значит, что у человека изначально слабо минерализированы ткани зуба, мало неорганики в эмали. Поэтому она более податлива к кариесу, — говорит стоматолог.

Почему на зубах появляются камни и налет

Стоматолог объясняет: камень — это твердый налет, который образовывается после мягкого налета. В полость рта вместе с пищей попадают неорганические компоненты, которые связываются с мягким налетом и образовывают твердый камень.

— Камень необходимо убирать, потому что он начинает давить на десну. Она под давлением камня опускается вниз. Через какое-то время после снятия камней у человека начинается сильная чувствительность зубов, потому что оголяется корень, что в дальнейшем может привести к их удалению, — говорит Влад Таранец.

Стоматолог рекомендует проходить профилактический осмотр раз в год, ведь сложные процессы легче предотвратить на начальных этапах.

Вредно ли отбеливание зубов

— Я считаю, что отбеливание зубов не принесет вреда, если его делать правильно и соблюдать все правила, которые рекомендует стоматолог. Но пациентам, у которых есть проблемы с гигиеной, начальный кариес на зубах, нельзя делать отбеливание, — говорит стоматолог.

По его словам, люди с такими проблемами не могут самостоятельно хорошо вычистить зубы. После процедуры зубы стают чувствительными вследствие воздействия на них кислоты. Поэтому у людей с плохой гигиеной будет более активно развиваться кариозный процесс.

Кому нужны брекеты и чем они отличаются от элайнеров

Брекеты — инструмент для коррекции прикуса, выравнивания зубов и решения других проблем. Поэтому врач говорит, что, прежде всего они необходимы людям с неправильным прикусом, скученностью зубов. Также их можно ставить с профилактической целью. Ведь когда зубы скученные, на них застревает больше налета, гигиена на этих участках становится намного сложнее.

— Брекеты — несъёмная аппаратура, которая крепится на зуб. Делается это один раз и до конца лечения не снимается. Брекет представляет собой своеобразный замок, который клеится на зуб, и внутрь замка вставляется специальный металлический отрезок — дуга.

Дуга тянет за брекет, брекет прикреплен к зубу, и зубы начинают выравниваться, — объясняет стоматолог.

Касательно пластинок, то это детское лечение, направленное на расширение верхней челюсти, чтобы было больше места для постоянных зубов.

Если говорить про элайнер — это более новая технология. Это съёмные капы, которые пациент периодически меняет. Капы более комфортны в использовании, особенно для взрослого человека. Но они не могут сделать много того, что могут брекеты. Их можно назначать, если есть частичная проблема, например, небольшая скученность нижних зубов.

О зубных имплантах

— Когда человек теряет зуб, его необходимо сразу же заменить зубным имплантом. Организм не любит пустоту. Он начинает заполнять отсутствующее место зуба другими. Это негативно влияет на состояние наших зубов. Они могут выдвигаться из кости.

Если человек проходил длительное время без зуба, то прежде, чем поставить имплант, скорее всего, ему потребуется установить брекеты и исправить вторичную деформацию, — подчеркивает врач.

Нужно ли удалять зубы мудрости

По словам стоматолога, 98% пациентов, которые приходят к ортодонту, нужно удалять зубы мудрости.

Одни врачи говорят, что зубы мудрости влияют на эффективность ортодонтического лечения и на скученность зубов. Другие — что восьмые зубы никак не влияют и нет необходимости их удалять.

— Я считаю, что лучше подстраховаться и убрать возможный риск, чтобы человек заново не проходил курс ортодонтического лечения. Для людей, которые не проходят ортодонтию, все зависит от прикуса, расположения восьмого зуба и гигиены пациента.

Часто зубы мудрости бывают источником инфекции, потому что люди полноценно и качественно их не вычищают. Они находятся в самом конце полости рта, куда зубной щеткой добраться бывает очень сложно, — рассказывает стоматолог.

О чувствительности зубов

Часто из-за холодных или горячих напитков у нас начинают болеть зубы. Боль — нормальная реакцией зубов на раздражители.

— Если в последнее время зубы стали более чувствительными, это может означать, что вымывается неорганика. Например, из-за того, что человек злоупотребляет сладкими напитками, газированными или кислотными. Также могут быть какие-то проблемы с деснами.

Нужно обязательно обратиться на консультацию к стоматологу. Врач подберет план лечения и даст точные рекомендации, — советует Влад Таранец.

Уход за зубами в экстремальных условиях, например, на фронте

Сейчас не у всех людей есть возможность соблюдать качественную гигиену зубов, но все же нельзя совсем запускать эти процессы.

— Важное значение имеет пища, которую мы употребляем. Есть процесс самоочистки зубов. Если человек после приема пищи съедает твердое яблоко, то на 70% зубы очистятся самостоятельно. Когда мы жуем твердое яблоко, оно проходит по всей поверхности зуба и механически начинает его чистить, — объясняет стоматолог.

Он рекомендует всегда иметь зубную щетку, чтобы убрать налет (при этом не всегда важно наличие зубной пасты). Также нужно полоскать полость рта после приема вязкой пищи: хлеба, каши, шоколада и т. д. Если нет щетки, нужно есть твердые фрукты или стараться часто полоскать рот.

Продукты, которые очень вредят зубам

Самыми вредными продуктами для зубов, по словам стоматолога, являются конфеты, шоколадки, газировки, продукты, где много химии в составе, сладкие хлебобулочные изделия, застревающие между зубами. Все это приводит, как минимум, к проблемам кариеса.



Важно ухаживать за зубами как взрослым, так и детям. Ранее мы рассказывали, как уберечь ребенка от кариеса во время войны.

А еще больше интересного контента, инфографик и вирусных видео ищи в Telegram-канале Вікон. Подписывайся, чтобы не пропустить самое актуальное!