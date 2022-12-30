Как бороться с чувствительностью зубов. Держи полезные советы

Повышенная чувствительность зубов доставляет большой дискомфорт. При употреблении горячих и холодных напитков, мороженого, кислых продуктов или сладостей ощущается резкая боль, будто задели оголенный нерв.

Эта патология развивается по разным причинам, но результат всегда один: неприятные ощущения и невозможность нормально принимать пищу.

В материале мы расскажем о нескольких способах профилактики чувствительности зубов.

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Почему зубы становятся чувствительными

Здоровая эмаль надежно защищает чувствительные части зуба. Но как только целостность этого покрытия нарушается, возникает дискомфорт. Причинами повреждения эмали могут быть:

попытки раскусывать орехи, леденцы, другие твердые продукты;

истирание при нарушении прикуса;

сильное сжимание челюстей или скрежетание зубами во сне;

интенсивные механические воздействия во время ухода, использование некачественной зубной пасты.

Еще одна причина — оголение дентина при развитии кариеса и при воспалительных заболеваниях десен. В таких случаях не стоит надеяться, что все пройдет само по себе.

Следует сразу обратиться за помощью к дантисту. Врач вылечит кариес и расскажет, какая зубная паста снимет симптомы пародонтита или пародонтоза. Если проблема не является следствием заболевания, тогда можно попытаться устранить ее в домашних условиях.

Что можно сделать для снижения чувствительности зубов

Уменьшить дискомфорт помогут такие действия:

1. Смена зубной щетки. Чтобы эффективно счищать образующийся в течение дня налет, необходима жесткая щетина. Но чем более жесткая щетка, тем выше риск травмировать десны.

При повышенной чувствительности зубов лучше не рисковать, поэтому стоит заменить жесткую щетку на более мягкую. Идеальный вариант — изделия с натуральной щетиной. Они достаточно мягкие, но за счет упругости волокон качественно очищают зубы. Их использование обеспечивает деснам профилактический массаж.

2. Применение специальной пасты. Для устранения нежелательной реакции зубов на термические и вкусовые раздражители стоит купить зубную пасту с десенсибилизирующим эффектом.

Средства из этой категории снижают чувствительность дентина за счет запаивания каналов в его структуре. Они также содержать противовоспалительные компоненты для ухода за деснами, обеспечивая комплексное воздействие.

Как правило, после замены щетки и пасты желаемое облегчение наступает в течение недели-двух. Если же этого не произойдет, тогда нужно проконсультироваться с врачом.

Кроме чувствительности зубов, нас часто может беспокоить и зубная боль, и это всегда случается так несвоевременно, когда пойти к врачу нет возможности. Раньше мы рассказывали, как снять зубную боль в домашних условиях.

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