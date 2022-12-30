Як боротися з чутливістю зубів. Тримай корисні поради

Підвищена чутливість зубів завдає великого дискомфорту. При вживанні гарячих та холодних напоїв, морозива, кислих продуктів чи солодощів відчувається різкий біль, начебто зачепили оголений нерв.

Ця патологія розвивається з різних причин, але результат завжди один: неприємні відчуття та неможливість нормально приймати їжу.

У матеріалі розповімо про кілька способів профілактики чутливості зубів.

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Чому зуби стають чутливими

Здорова емаль надійно захищає чутливу частину зуба. Але щойно цілісність цього покриття порушується, виникає дискомфорт.

Причинами пошкодження емалі можуть бути:

спроби розкушувати горіхи, льодяники, інші тверді продукти;

стирання у разі порушення прикусу;

сильне стискання щелеп або скрегіт зубами уві сні;

інтенсивні механічні дії під час догляду, використання неякісної зубної пасти.

Ще одна причина — оголення дентину при розвитку карієсу та при запальних захворюваннях ясен. У таких випадках не варто сподіватися, що все пройде саме собою.

Слід відразу звернутися за допомогою до дантиста. Лікар вилікує карієс і розповість, яка зубна паста зніме симптоми пародонтиту чи пародонтозу. Якщо проблема не є наслідком захворювання, можна спробувати усунути її в домашніх умовах.

Що можна зробити для зниження чутливості зубів

Зменшити дискомфорт допоможуть такі дії:

1. Зміна зубної щітки. Щоб ефективно зчищати наліт, що утворюється протягом дня, необхідна жорстка щетина. Але що жорсткіша щітка, то вище ризик травмувати ясна.

При підвищеній чутливості зубів краще не ризикувати, тому варто замінити жорстку щітку більш м’яку. Ідеальний варіант – вироби з натуральною щетиною. Вони досить м’які, за рахунок пружності волокон якісно очищають зуби. Їх використання забезпечує ясна профілактичний масаж.

2. Застосування спеціальної пасти. Для усунення небажаної реакції зубів на термічні та смакові подразники варто купити зубну пасту з ефектом, що десенсибілізує.

Кошти з цієї категорії знижують чутливість дентину за рахунок запаювання каналів у його структурі. Вони також містять протизапальні компоненти для догляду за яснами, забезпечуючи комплексний вплив.

Як правило, після заміни щітки та пасти бажане полегшення настає протягом тижня-двох. Якщо цього не станеться, тоді потрібно проконсультуватися з лікарем.

Окрім чутливості зубів, нас часто може турбувати й зубний біль, ще й це завжди трапляється так невчасно, коли піти до лікаря немає можливості. Раніше ми розповідали, як зняти зубний біль в домашніх умовах.

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