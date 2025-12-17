Київська мережа MED-DEO увійшла до топ-5 найкращих стоматологій столиці

Тридцять років на ринку — термін немалий. За цей час можна перетворитися на музейний експонат, або стати справжнім професіоналом своєї справи. Київська стоматологічна мережа MED-DEO, зважаючи на все, обрала другий шлях. І Ukrainian Business Award 2025 це підтвердив, включивши клініку до п’ятірки найкращих стоматологій Києва.

Цифри, які говорять самі за себе

Шість тисяч пацієнтів щороку. Звучить переконливо? А тепер уявіть, що за всі роки роботи через кабінети MED-DEO пройшло понад 150 000 осіб. Це ціле місто! Звичайно, на початку шляху клієнтів було менше — сарафанне радіо працює не одразу. Але зараз потік стабільний і зростаючий.

У 2025 відкрилася нова локація. Адреса: проспект Лобановського, 130, Голосіївський район. Вибір місця невипадковий — район активно забудовується, молоді сім’ї переїжджають, а отже, попит на якісні медичні послуги лише зростає.

Що всередині нового відділення?

Цифрові діагностичні системи Sirona Axeos — остання модель, між іншим. Власна рентген-зона позбавляє необхідності бігати містом з направленнями. Сучасні операційні оснащені професійними наркозними станціями для седації. Усе серйозно.

Загалом у мережі чотири відділення, і всі біля метро:

Голосіївська/Деміївська;

Академмістечко;

Героїв Дніпра;

Театральна.

Хто їздив Києвом у годину пік, той зрозуміє цінність цієї переваги. Жодних пробок — вийшов з метро і за п’ять хвилин уже в кріслі.

Команда, що залишається

Сорок п’ять лікарів різних спеціалізацій. Але головне не кількість, а те, що багато хто працює тут понад 15 років. У наш час, коли фахівці стрибають із клініки до клініки у пошуках кращих умов, така стабільність — рідкість. Мабуть, керівництво розуміє: добрих лікарів треба не тільки найняти, а й утримати.

Регулярне підвищення кваліфікації, впровадження сучасних протоколів лікування є стандартом для клінік такого рівня. Але стандарт не означає недбайливо. Медицина розвивається швидко, і те, що працювало п’ять років тому сьогодні може бути вже застарілим.

Весь спектр послуг — під одним дахом

Тринадцять напрямів роботи. Звучить як універмаг, але у хорошому розумінні. Терапевтична стоматологія — базова для лікування карієсу та каналів. Хірургія та імплантація — коли зуб уже не врятувати, але можна відновити. Щелепно-лицьова хірургія для складних випадків.

Протезування — від простих коронок до складних конструкцій. До речі, багатьох цікавить скільки коштує коронка на зуб — у клініці пропонують різні варіанти залежно від матеріалу та складності роботи. Естетична стоматологія, якщо хочеться голлівудської посмішки. Професійна гігієна та пародонтологія — турбота про ясна, яку багато хто недооцінює.

Ортодонтія: брекети, елайнери — все для виправлення прикусу. Гнатологія — це суглоби щелепи, коли вони клацають чи болять. Дитячу стоматологію виділено окремим блоком, бо лікувати дітей — це особливе мистецтво. Рентген-діагностика на місці. І лікування під седацією — про це варто поговорити докладніше.

Розвивають також стоматологічний туризм, хоча подробиць про цей напрямок поки що небагато.

Усі відділення працюють за єдиними стандартами, дотримуються міжнародних протоколів стерильності. Базові речі? Так. Але саме вони визначають безпеку.

Чому пацієнти повертаються

Репутація будується роками, а руйнується за секунду. Коли фахівці працюють в одному місці півтора десятка років, це показник. Причому не лише стабільності клініки, а й атмосфери всередині колективу.

Обладнання має значення. Сучасні кабінети, відповідність стандартам безпеки та комфорту. Хоча щодо комфорту в стоматологічному кріслі можна посперечатися — там завжди трохи не по собі, навіть якщо музика грає та світло приглушене.

Комплексність — ось що економить час та нерви. Повний цикл лікування в одному місці, не потрібно шукати окремо хірурга, окремо ортопеда, окремо ортодонта. Усі спеціалісти під рукою, медкарта на місці.

Онлайн-запис працює без збоїв — вибираєш зручний час, приходиш без черг. А розташування біля метро це не дрібниця, а критично важливий фактор для мегаполіса.

Седація змінює правила гри

За останній рік виконали понад сотню операцій під седацією. Це не лише дитяче лікування, хоча для дітей, які панічно бояться стоматологів, це справжній порятунок. Імплантація, протезування, хірургічні втручання – седація робить процес комфортним.

Використовують професійні наркозні станції — не кустарні рішення, а сертифіковане обладнання, яке гарантує безпеку пацієнтів будь-якого віку.

Седація дійсно змінює підхід: можна за один візит виконати роботу, на яку зазвичай йде кілька болючих прийомів. Прокинувся — і все вже готове.

Робота без зупинок

Блекаути стали частиною нашої дійсності. Але у MED-DEO це не привід відкладати прийом. Усі відділення обладнані системами резервного живлення. Медична допомога надається вчасно, незалежно від ситуації з електропостачанням у місті. Актуально? Більш ніж.

Прозорість бізнесу

MED-DEO входить до переліку резидентів із високим рівнем податкової довіри. Звучить як бюрократичний термін, але насправді це є показником чесності ведення бізнесу. У країні, де багато хто працює у сірій зоні, біла бухгалтерія — це вже конкурентна перевага.

Клініка співпрацює з більш ніж 40 страховими компаніями України. Це розширює можливості оплати для пацієнтів та спрощує документообіг.

Про нагороду та головне

Ukrainian Business Award 2025 підтвердив: MED-DEO — один із лідерів ринку. Нагороди — це приємно, це визнання якості та стабільності. Але справжня оцінка завжди в іншому. Чи повертаються люди повторно? Чи рекомендують клініку друзям і родичам?

Судячи з цифр і відгуків — так, повертаються.

Більш детальну інформацію про клініку, послуги та ціни можна знайти на офіційному сайті, де також доступний онлайн-запис на зручний час.

Коротко про головне: MED-DEO — мережа стоматологічних клінік та медичних центрів у Києві. Понад 30 років на ринку, 6000+ пацієнтів щорічно. Чотири відділення з цифровими діагностичними системами Sirona Axeos, наркозними станціями та сучасними операційними. Співпраця із 40+ страховими компаніями, статус резидента з високим рівнем податкової довіри.

