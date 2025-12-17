Киевская сеть MED-DEO вошла в топ-5 лучших стоматологий столицы

Тридцать лет на рынке — срок немалый. За это время можно либо превратиться в музейный экспонат, либо стать настоящим профессионалом своего дела. Киевская стоматологическая сеть MED-DEO, судя по всему, выбрала второй путь. И Ukrainian Business Award 2025 это подтвердил, включив клинику в пятерку лучших стоматологий Киева.

Цифры, которые говорят сами за себя

Шесть тысяч пациентов ежегодно. Звучит внушительно? А теперь представьте: за все годы работы через кабинеты MED-DEO прошло более 150 000 человек. Это целый город! Конечно, в начале пути клиентов было меньше — сарафанное радио работает не сразу. Но сейчас поток стабильный и растущий.

В 2025-м открылась новая локация. Адрес: проспект Лобановского, 130, Голосеевский район. Выбор места неслучаен — район активно застраивается, молодые семьи переезжают, а значит, спрос на качественные медицинские услуги только увеличивается.

Что внутри нового отделения?

Цифровые диагностические системы Sirona Axeos — последняя модель, между прочим. Собственная рентген-зона избавляет от необходимости бегать по городу с направлениями. Современные операционные оснащены профессиональными наркозными станциями для седации. Все серьезно.

Всего в сети четыре отделения, и все — возле метро:

Голосеевская/Демиевская

Академгородок

Героев Днепра

Театральная

Кто ездил по Киеву в час пик, тот поймет ценность этого преимущества. Никаких пробок — вышел из метро и через пять минут уже в кресле.

Команда, которая остается

Сорок пять врачей разных специализаций. Но главное не количество, а то, что многие работают здесь больше 15 лет. В наше время, когда специалисты прыгают из клиники в клинику в поисках лучших условий, такая стабильность — редкость. Видимо, руководство понимает: хороших врачей нужно не только нанять, но и удержать.

Регулярное повышение квалификации, внедрение современных протоколов лечения — стандарт для клиник такого уровня. Но стандарт не означает неважно. Медицина развивается быстро, и то, что работало пять лет назад, сегодня может быть уже устаревшим.

Весь спектр услуг — под одной крышей

Тринадцать направлений работы. Звучит как универмаг, но в хорошем смысле. Терапевтическая стоматология — базовая про лечение кариеса и каналов. Хирургия и имплантация — когда зуб уже не спасти, но можно восстановить. Челюстно-лицевая хирургия для сложных случаев.

Протезирование — от простых коронок до сложных конструкций. Кстати, многих интересует сколько стоит коронка на зуб — в клинике предлагают разные варианты в зависимости от материала и сложности работы. Эстетическая стоматология, если хочется голливудскую улыбку. Профессиональная гигиена и пародонтология — забота о деснах, которую многие недооценивают.

Ортодонтия: брекеты, элайнеры — все для исправления прикуса. Гнатология — это про суставы челюсти, когда они щелкают или болят. Детская стоматология выделена отдельным блоком, потому что лечить детей — это особое искусство. Рентген-диагностика на месте. И лечение под седацией — об этом стоит поговорить подробнее.

Развивают также стоматологический туризм, хотя подробностей об этом направлении пока немного.

Все отделения работают по единым стандартам, соблюдают международные протоколы стерильности. Базовые вещи? Да. Но именно они определяют безопасность.

Почему пациенты возвращаются

Репутация строится годами, а разрушается за секунды. Когда специалисты работают в одном месте полтора десятка лет — это показатель. Причем не только стабильности клиники, но и атмосферы внутри коллектива.

Оборудование имеет значение. Современные кабинеты, соответствие стандартам безопасности и комфорта. Хотя насчет комфорта в стоматологическом кресле можно поспорить — там всегда немного не по себе, даже если музыка играет и свет приглушен.

Комплексность — вот что экономит время и нервы. Полный цикл лечения в одном месте, не нужно искать отдельно хирурга, отдельно ортопеда, отдельно ортодонта. Все специалисты под рукой, медкарта на месте.

Онлайн-запись работает без сбоев — выбираешь удобное время, приходишь без очередей. А расположение возле метро — это не мелочь, а критически важный фактор для мегаполиса.

Седация меняет правила игры

За последний год выполнили больше сотни операций под седацией. Это не только детское лечение, хотя для детей, которые панически боятся стоматологов, это настоящее спасение. Имплантация, протезирование, хирургические вмешательства — седация делает процесс комфортным.

Используют профессиональные наркозные станции — не кустарные решения, а сертифицированное оборудование, гарантирующее безопасность пациентов любого возраста.

Седация действительно меняет подход: можно за один визит выполнить работу, на которую обычно уходит несколько болезненных приемов. Проснулся — и все уже готово.

Работа без остановок

Блекауты стали частью нашей реальности. Но в MED-DEO это не повод откладывать прием. Все отделения оборудованы системами резервного питания. Медицинская помощь оказывается вовремя, независимо от ситуации с электроснабжением в городе. Актуально? Более чем.

Прозрачность бизнеса

MED-DEO входит в перечень резидентов с высоким уровнем налогового доверия. Звучит как бюрократический термин, но на самом деле это показатель честности ведения бизнеса. В стране, где многие работают в серой зоне, белая бухгалтерия — это уже конкурентное преимущество.

Клиника сотрудничает более чем с 40 страховыми компаниями Украины. Это расширяет возможности оплаты для пациентов и упрощает документооборот.

О награде и главном

Ukrainian Business Award 2025 подтвердил: MED-DEO — один из лидеров рынка. Награды — это приятно, это признание качества и стабильности. Но настоящая оценка всегда в другом. Возвращаются ли люди повторно? Рекомендуют ли клинику друзьям и родственникам?

Судя по цифрам и отзывам — да, возвращаются.

Более подробную информацию о клинике, услугах и ценах можно найти на официальном сайте, где также доступна онлайн-запись на удобное время.

Коротко о главном: MED-DEO — сеть стоматологических клиник и медицинских центров в Киеве. Более 30 лет на рынке, 6000+ пациентов ежегодно. Четыре отделения с цифровыми диагностическими системами Sirona Axeos, наркозными станциями и современными операционными. Сотрудничество с 40+ страховыми компаниями, статус резидента с высоким уровнем налогового доверия.

Если планируешь поставить брекеты, рекомендуем ознакомиться с тем, почему “едут” зубы и как не потратить деньги зря.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!