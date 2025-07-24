Брекеты и проблемы после: почему “едут” зубы и как не потратить деньги зря

Брекеты считаются одним из лучших методов исправления прикуса и выравнивания зубного ряда. С их помощью можно решить десятки тяжелых ситуаций, которые невольно образуются в полости рта. В последнее время брекеты стали не только способом коррекции, но и приобрели популярность как явление красивое и эстетическое.

Но существуют случаи, когда коррекция прикуса и выравнивание зубов перерастает в большие проблемы со здоровьем, и наоборот — усугубляет ситуацию и усложняет ее. Таких случаев гораздо меньше, чем успешных. Следовательно, стоит сосредоточиться на всех возможных рисках, если ты планируешь устанавливать брекеты и равнять прикус.

Тем более это лечение дорогостоящее, и потенциально может оказаться опасным, если врачи или пациенты не соблюдают правила диагностирования и лечения.

Вікна-Новини собрали негативный опыт пациенток, а также я поделюсь собственным, позитивным. Мы расскажем все, что нужно знать об установке брекетов, когда это действительно необходимо, главное о выборе врача и всех тонкостях медицинского процесса.

После брекетов разъехались зубы: история Анастасии

Анастасия Жежеря поделилась с нами своей историей лечения брекетами. Ей устанавливали брекет-систему в государственной клинике еще 10 лет назад. Причиной лечения был стоявший перед зубным рядом зуб. Его нужно было поставить назад и в общем сократить расстояние между зубами.

В государственной поликлинике мне сказали, что зуб нужно удалить. Мои родители тогда подумали, что нужно сходить к частному врачу. Он сказал, что здоровый зуб вырывать не нужно.

Девушке установили брекеты. Лечение прошло довольно быстро и зуб стал в ряд. Проблемы начались дальше. После снятия брекетов врач не рассказала Анастасии, что результат нужно поддерживать, в частности, носить ретейнер.

Вместо этого Анастасии посоветовали ночные капы, которые она носила два года, как сказала врач. После того, как девушка перестала носить ночные капы, зубы стали разъезжаться. Они разошлись, но, к счастью, не критично. Анастасии неприятно, что врач не предупредила о возможных рисках и сама испортила результат лечения.

Так не должно быть. Мне должны были вообще-то предложить ретейнер. Нам с родителями его даже не предложили. А ситуацию исправить нельзя. Или снова ставить брекеты, а это дорого.

Анастасии не сделали снимки и необходимые обследования перед установкой брекетов.

— На тот момент у меня не было знакомых, которые носили или носят брекеты, и, на самом деле, не так много информации об этом было или мы не сильно погружались и слишком доверяли врачу, — делится девушка.

История Ольги: после брекетов образовались рецессии

Блогер Оля Соловий тоже поделилась с Вікна-Новини своей историей лечения зубов. Девушка рассказала, что всю жизнь мечтала об идеальной улыбке, ведь в детстве у нее неправильно выросли клыки. Позже их удалили, и верхний ряд сместился в сторону.

Как только финансовая ситуация позволила, Ольга поставила себе брекеты. Перед установкой, делится, врач проверил наличие зубов мудрости. Их было четыре.

— У меня был плохо пролечен угловой зуб, шестой, мне советовали его удалить, установить имплант и удалить все зубы мудрости. Но один ортодонт предложил удалить шестерки и затянуть промежутки, оставив нижние зубы мудрости. Врач направил только на КТ. Больше никаких снимков не было и во время лечения тоже.

Я пошла к ортодонту, которого мне посоветовала знакомая, которая относила брекеты и была очень довольна, поэтому я так легко доверилась и даже не задумывалась, что что-то может пойти не так. И не подозревала, что брекеты могут как-то негативно повлиять на здоровье или расположить зубы хуже, чем было до.

Лечение девушки длилось более двух лет. За это время угловые зубы не смыкались. Жевать Ольга могла только передними зубами. Она имела постоянную головную боль, боли в шее. Однако знакомые уверяли ее, что это нормально. Перед снятием брекетов и установкой виниров другой врач сказал, что ситуация визуально плохая. А из-за состояния суставов требуется еще одно ортодонтическое лечение.

Вот тогда я поняла, что не вернусь к своему ортодонту и буду искать другого. Ходила на консультации и осмотры ко всем, кого мне советовали, слушала мнения каждого и вот за последние три года трижды сменила врача, потому что были моменты, когда я не понимала, что мы делаем и что я получу.

Сейчас Ольга носит капу, которая позволяет смыкать зубы в правильном положении без нагрузки на суставы. Брекеты девушке теперь противопоказаны. Во время ношения брекетов у Ольги образовались рецессии на всех зубах, и с ними теперь будет работать хирург.

Девушка делает МРТ и КТ, чтобы смоделировать будущую улыбку и установку виниров.

Если результат не будет устраивать, придется делать операцию — ломать нижнюю челюсть с двух сторон и скручивать винтами уже в правильном положении.

Другие специалисты не комментировали работу первого врача, ведь не видели результатов до и сам процесс лечения. Теперь другие врачи исправляют ошибки в диагностировании и лечении первого.

А тем, кто только задумывается о брекетах, Ольга советует серьезно отнестись к выбору ортодонта и своему лечению.

— Потому что это ваше здоровье, которое вам никто не вернет, в случае чего. Перед установкой сделайте все возможные снимки, посетите ортопеда в процессе лечения, исследуйте побольше информации перед установкой, многое расспрашивайте ортодонта обо всем, что интересует, — поделилась девушка.

Собственный положительный опыт

Учитывая, что я и сама недавно прошла лечение, поделюсь собственным опытом. Анализируя истории Анастасии и Ольги, а также комментарии врачей, я понимаю, что мой план лечения был грамотно составлен стоматологом и ортодонтом.

Мне пришлось ставить брекеты из-за того, что в 18 лет у меня до сих пор был молочный зуб. Коренной вместо него вырос глубоко в десне, почти неподалеку от глаза. Пришлось сначала раздвигать зубной ряд брекетами, проводить операции по удалению молочного зуба и устанавливать специальную кнопку на коренной.

На кнопке коренной зуб “спустился” в зубной ряд. После этого его выровняли и в целом лечение было завершено. После брекетов мой врач-ортодонт настояла на установке именно ретейнера, чтобы результат сохранился. Его нужно носить минимум три года, а лучше — всю жизнь.

Стоит отметить, что перед установкой брекетов мне рекомендовали сначала пройти полное лечение и сделать 3-D панорамные снимки челюсти. На первой консультации ортодонт проанализировала снимки и сообщила, что брекеты ставить можно. Особое внимание врач обратила на зубы мудрости. К счастью, зачатков у меня не было, так что не пришлось их вырывать и контролировать перед и во время лечения.

Зубы мудрости могут испортить результат брекетов. Они могут начать прорезываться, создавать давление на зубной ряд и брекет-систему. Именно поэтому их всегда проверяют перед установкой брекетов, а при необходимости удаляют до начала лечения.

Мое лечение длилось 2,5 года, в частности, из-за начала полномасштабной войны и выезда. Другие врачи (и за границей тоже), пока мой ортодонт не принимала пациентов, браться за мой случай не рискнули. Некоторые предлагали вырвать здоровый коренной зуб, чтобы другой зуб занял его место и пророс туда. Однако я дождалась продолжения лечения и все успешно кончилось.

А после лечения брекетами у меня прошли постоянные головные боли, изменился овал лица.

К каким последствиям может привести неграмотное лечение

Вікна-Новини обратились за профессиональными комментариями к ортодонту Алене Майоровой. Она поделилась, что корнем проблемы является именно неправильное диагностирование, которое приводит к неправильному лечению.

Например: пациенту необходимо было расширить скелетную челюсть, но врач этого не сделал (часто именно пациент отказывается от такого плана), зафиксировали брекеты и с их помощью “расширяют” челюсть.

— И выходит, что зубы выравниваются, но под бешеным наклоном к переду. К чему это приводит? К перегрузке костной ткани, тканей периодонта и со временем возникают рецессии, — завершает врач.

Последствиями неправильного лечения могут быть и дисфункция ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава), когда возникает хруст и боль, а также асимметрия лица, асимметрия зубных рядов.

Относительно осанки и проблем с позвоночником нет исследований, что ортодонтическое лечение в первую очередь может вызвать такие проблемы.

При каких случаях установка брекетов необходима

По мнению ортодонта Майоровой, устанавливать брекеты нужно в тех случаях, когда пациент недоволен своей улыбкой.

Я думаю, 100% показание к ортодонтическому лечению — желание пациента. Его недовольство красотой улыбки: скопление зубов, неправильный наклон зубов, асимметрия зубных рядов, патология прикуса.

Также показаниями для установки брекетов является отсутствие места для прорезывания постоянного зуба (часто это бывает у детей после преждевременного удаления молочного зуба).

Врач напоминает, что в детском возрасте очень важно следить за шириной верхней челюсти. И при необходимости расширять ее. Оптимальный возраст, когда нужно проверять ребенка у ортодонта – 7-9 лет.

Без брекетов можно обойтись в следующих случаях:

незначительное скопление или ротация зубов;

при правильном прикусе и желании улучшить эстетический компонент;

в детском возрасте, когда есть возможность скорректировать рост челюстей с помощью ортодонтических аппаратов.

Поддерживать результат брекетов, по мнению Алены, лучше всего ретейнером на нижнем зубном ряду и съемной пластинкой на верхнем. Такая комбинация максимально сбережет эффект брекетов. Взрослые пациенты должны носить ретейнеры пожизненно.

Но минимальный рецидив может быть и это нормально, потому что это адаптация тканей, окружающих зуб.

А в случае, если зубы “разъехались” после ортодонтического лечения, потому что врач не предупредил о необходимости ретейнера/элайнера, нужно обратиться к ортодонту еще раз. Возможно, придется провести минимальное вмешательство или ортодонтическое лечение заново.

Какие обследования нужно пройти перед брекетами

Алена Майорова называет обязательными следующие исследования перед установкой брекетов: КТ челюстей и ТРГ в боковой проекции. Также если пациент имеет жалобы на дискомфорт и боли в участке сустава челюстей, нужно провести КТ суставов.

При необходимости направляю к врачам сопутствующих специальностей: ЛОР, гнатолог, эндокринолог (гинеколог-эндокринолог), остеопат/кинезиолог и логопед.

Врач напоминает, что перед началом ортодонтического лечения необходимо пролечить зубы у стоматолога и провести чистку.

Как выбрать квалифицированного врача и убедиться, что все идет хорошо

Алена делится, что выбор квалифицированного врача часто ложится на нашу интуицию, рекомендации друзей. Однако следует поискать и отзывы на врача.

Но следует понимать, что лечение — это довольно сложный процесс и врач — не Бог. Есть вещи, не зависящие от него. Например, индивидуальные нюансы каждого организма, которые врач не мог предусмотреть и должен с этими нюансами справляться уже во время лечения.

Если вы не видите результатов лечения, вероятно, нужно менять специалиста. Отслеживай результаты по фото, собственным ощущениям и симптомам, не стесняйся расспрашивать врача о процессе лечения.

Если вы ходите к ортодонту три года и вам меняют дуги и лигатуры, а изменения минимальны, то задавайте вопросы.

Еще до начала лечения специалист должен рассказать обо всех этапах, которые тебя ждут. Не только о брекетах и возможных болях, но и о том, что будет после снятия брекетов: капы, ретейнеры и т.д.

Перед визитом к стоматологу лучше провести аллергопробы, ведь никогда не знаешь, есть ли аллергия на определенные препараты. Мы делились, кому обязательно нужны аллергопробы перед визитом к стоматологу.

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