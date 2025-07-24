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Брекеты и проблемы после: почему “едут” зубы и как не потратить деньги зря

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 июля 2025, 16:00
Негативные последствия брекетов
Фото Unsplash

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