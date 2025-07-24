Брекети і проблеми після: чому “їдуть” зуби та як не витратити гроші дарма

Брекети вважаються одним із кращих методів виправлення прикусу і вирівнювання зубного ряду. З їх допомогою можна розв’язати десятки важких ситуацій, що мимоволі утворюються у порожнині рота. Останнім часом брекети стали не лише способом корекції, а й набули популярності як явище красиве і естетичне.

Та існують випадки, коли корекція прикусу і рівності зубів переростає у більші проблеми зі здоров’ям, або ж навпаки — поглиблює ситуацію і ускладнює її. Таких випадків значно менше, ніж успішних. Тож варто зосередитися на всіх можливих ризиках, якщо ти плануєш встановлювати брекети і рівняти прикус.

Тим паче це лікування дороге, і потенційно може стати небезпечним, якщо лікарі чи пацієнти не дотримуються правил діагностування і лікування.

Вікна-Новини зібрали негативний досвід пацієнток, а також я поділюся власним, позитивним. Ми розповімо все, що потрібно знати про встановлення брекетів, коли це дійсно необхідно, головне про вибір лікаря і всі тонкощі медичного процесу.

Після брекетів роз’їхалися зуби: історія Анастасії

Анастасія Жежеря поділилася з нами своєю історією лікування брекетами. Їй встановлювали брекет-систему у державній клініці ще 10 років тому. Причиною лікування був зуб, що стояв перед зубним рядом. Його потрібно було поставити назад і загалом скоротити відстань між зубами.

У державній поліклініці мені сказали, що зуб потрібно видалити. Мої батьки тоді подумали, що потрібно сходити до приватного лікаря. Той сказав, що здоровий зуб виривати не потрібно.

Дівчині встановили брекети. Лікування пройшло доволі швидко і зуб став до ряду. Проблеми почалися далі. Після зняття брекетів лікарка не розповіла Анастасії, що результат потрібно утримувати, зокрема — носити ретейнер.

Натомість Анастасії порадили нічні капи, які вона носила два роки, як сказала лікарка. Після того як дівчина перестала носити нічні капи, зуби стали роз’їжджатися. Вони розійшлися, але, на щастя, не критично. Анастасії неприємно, що лікарка не попередила про можливі ризики і сама ж зіпсувала результат лікування.

Так не має бути. Мені мали взагалі-то запропонувати ретейнер. Нам із батьками його навіть не запропонували. А ситуацію виправити не можна. Або знову ставити брекети, а це дорого.

Анастасії не зробили знімків та необхідних обстежень перед встановленням брекетів.

— На той момент у мене не було знайомих, які носили або носять брекети, і насправді не так багато інформації про це було або ж ми не сильно занурювалися і надто довіряли лікарю, — ділиться дівчина.

Історія Ольги: після брекетів утворилися рецесії

Блогерка Оля Соловій теж поділилася з Вікна-Новини своєю історією лікування зубів. Дівчина розповіла, що все життя мріяла про ідеальну усмішку, адже в дитинстві в неї неправильно виросли клики. Пізніше їх видалили, і верхній ряд змістився вбік.

Щойно фінансова ситуація дозволила, Ольга поставила собі брекети. Перед встановленням, ділиться, лікар перевірив наявність зубів мудрості. Їх було чотири.

— Я мала погано пролікований кутній зуб, шостий, мені радили його видалити, встановити імплант та видалити всі зуби мудрості. Але один ортодонт запропонував видалити шістки і затягти проміжки, залишивши нижні зуби мудрості. Лікар направив тільки на КТ. Більше жодних знімків не було і під час лікування також.

Я пішла до ортодонта, якого мені порадила знайома, яка брекети відносила і була дуже задоволена, тому я так легко довірилась і навіть не задумувалася, що щось може піти не так. І не підозрювала, що брекети можуть якось негативно вплинути на здоровʼя чи розташувати зуби гірше ніж було до.

Лікування дівчини тривало понад два роки. За цей час кутні зуби не змикалися. Жувати Ольга могла лише передніми зубами. Вона мала постійний головний біль, болі у шиї. Однак знайомі запевняли її, що це нормально. Перед зняттям брекетів та встановленням вінірів інший лікар сказав, що ситуація візуально погана. А через стан суглобів потрібне ще одне ортодонтичне лікування.

Ось тоді я зрозуміла, що не повернуся до свого ортодонта і шукатиму іншого. Ходила на консультації та огляди до всіх, кого мені радили, слухала думки кожного і ось за останні три роки тричі змінила лікаря, бо були моменти, коли я не розуміла, що ми робимо і що я отримаю.

Нині Ольга носить капу, яка дозволяє змикати зуби в правильному положенні без навантаження на суглоби. Брекети дівчині тепер протипоказані. Під час носіння брекетів в Ольги утворилися рецесії на всіх зубах, і з ними тепер працюватиме хірург.

Дівчина робить МРТ і КТ, аби змоделювати майбутню усмішку та встановлення вінірів.

Якщо результат не влаштовуватиме, доведеться робити операцію — ламати нижню щелепу з двох боків і скручувати гвинтами уже в правильному положенні.

Інші фахівці не коментували роботу першого лікаря, адже не бачили результатів до, і сам процес лікування. Тепер інші лікарі виправляють помилки у діагностуванні та лікуванні першого.

А тим, хто тільки задумується про брекети, Ольга радить серйозно поставитися до вибору ортодонта і свого лікування.

— Бо це ваше здоровʼя, яке вам ніхто не поверне, в разі чого. Перед встановленням зробіть всі можливі знімки, відвідайте ортопеда в процесі лікування, дослідіть побільше інформації перед встановленням, багато розпитуйте ортодонта про все, що цікавить, — поділилася дівчина.

Власний позитивний досвід

З огляду на те що я і сама не так давно пройшла лікування, поділюся власним досвідом. Аналізуючи історії Анастасії та Ольги, а також коментарі лікарів, я розумію, що мій план лікування був дуже грамотно складений стоматологом та ортодонтом.

Мені довелося ставити брекети через те, що у 18 років я досі мала молочний зуб. Корінний замість нього виріс глибоко в яснах, майже неподалік ока. Тож довелося спершу розсувати зубний ряд брекетами, проводити операції з видалення молочного зуба та встановлювати спеціальну кнопку на корінний.

На кнопці корінний зуб “спустився” у зубний ряд. Після цього його вирівняли і загалом лікування було завершене. Після брекетів мій лікар-ортодонт наполягла на встановленні саме ретейнера, аби результат зберігся. Його потрібно носити мінімум три роки, а краще — все життя.

Варто зазначити, що перед встановленням брекетів мені рекомендували спершу пройти повне лікування зубів та зробити 3-D панорамні знімки щелепи. На першій консультації ортодонт проаналізувала знімки і повідомила, що брекети ставити можна. Особливу увагу лікар звернула на зуби мудрості. На щастя, зачатків у мене не було, тож не довелося їх виривати і контролювати перед і впродовж лікування.

Зуби мудрості можуть зіпсувати результат брекетів. Вони можуть почати прорізуватися, створювати тиск на зубний ряд і брекет-систему. Саме тому їх завжди перевіряють перед встановленням брекетів, а за потреби — видаляють до початку лікування.

Моє лікування тривало 2,5 роки зокрема через початок повномасштабної війни та виїзд. Інші лікарі (і за кордоном також), доки мій ортодонт не приймала пацієнтів, братися за мій випадок не ризикнули. Деякі пропонували вирвати здоровий корінний зуб, аби інший зуб зайняв його місце і проріс туди. Однак я дочекалася продовження лікування і все успішно закінчилося.

А після лікування брекетами у мене пройшли постійні головні болі, змінився овал обличчя.

До яких наслідків може призвести неграмотне лікування

Вікна-Новини звернулися по фахові коментарі до ортодонта Альони Майорової. Вона поділилася, що коренем проблеми є саме неправильне діагностування, яке призводить до неправильного лікування.

Наприклад: пацієнту необхідно було розширити скелетно щелепу, але лікар цього не зробив (часто саме пацієнт відмовляється від такого плану), зафіксували брекети і за їх допомогою “розширюють” щелепу.

— І виходить, що зуби вирівнюються, але під шаленим нахилом до переду. До чого це призводить? До перевантаження кісткової тканини, тканин періодонту і з часом виникають рецесії, — завершує лікарка.

Наслідками неправильного лікування можуть бути і дисфункція СНЩС (скронево-нижньощелепного суглоба), коли виникає хрускіт та біль, а також асиметрія обличчя, асиметрія зубних рядів.

Щодо постави та проблем з хребтом — немає досліджень, що ортодонтичне лікування першочергово може викликати такі проблеми.

За яких випадків встановлення брекетів необхідне

На думку ортодонта Майорової, встановлювати брекети потрібно у випадках, коли пацієнт незадоволений своєю усмішкою.

На мою думку, 100% показ до ортодонтичного лікування — бажання пацієнта. Його невдоволення красою усмішки: скупчення зубів, неправильний нахил зубів, асиметрія зубних рядів, патологія прикусу.

Також показаннями до встановлення брекетів є відсутність місця для прорізування постійного зуба (часто це буває у дітей після передчасного видалення молочного зуба).

Лікар нагадує, що у дитячому віці вкрай важливо стежити за шириною верхньої щелепи. І за потреби розширювати її. Оптимальний вік, коли потрібно перевіряти дитину в ортодонта — 7-9 років.

Без брекетів можна обійтися в таких випадках:

незначне скупчення чи ротації зубів;

за умови правильного прикусу і бажання покращити естетичний компонент;

у дитячому віці, коли ще є можливість скоригувати ріст щелеп за допомогою ортодонтичних апаратів.

Підтримувати результат брекетів, на думку Альони, найкраще ретейнером на нижньому зубному ряді, і знімною пластинкою на верхньому. Така комбінація максимально збереже ефект брекетів. Дорослі пацієнти мають носити ретейнер пожиттєво.

Але мінімальний рецидив може бути і це нормально, бо це адаптація тканин, що оточують зуб.

А у випадку, якщо зуби “розлізлися” після ортодонтичного лікування, бо лікар не попередив про потребу ретейнера/елайнера, потрібно звернутися до ортодонта ще раз. Можливо, доведеться провести мінімальне втручання чи ортодонтичне лікування заново.

Які обстеження потрібно пройти перед брекетами

Альона Майорова називає обов’язковими такі дослідження перед встановленням брекетів: КТ щелеп та ТРГ у боковій проекції. Також якщо пацієнт має скарги на дискомфорт і болі в ділянці суглоба щелеп, потрібно провести КТ суглобів.

За необхідності направляю до лікарів супутніх спеціальностей: ЛОР, гнатолог, ендокринолог (гінеколог-ендокринолог), остеопат/кінезіолог та логопед.

Лікар нагадує, що перед початком ортодонтичного лікування необхідно пролікувати зуби у стоматолога і провести чистку.

Як вибрати кваліфікованого лікаря і впевнитися, що все йде добре

Альона ділиться, що вибір кваліфікованого лікаря часто лягає на нашу інтуїцію, рекомендації друзів. Однак варто пошукати і відгуки на лікаря.

Але маєте розуміти, що лікування — це досить складний процес і лікар — не Бог. Є речі, які не залежать від нього. Наприклад, індивідуальні нюанси кожного організму, які лікар не міг передбачити і має з цими нюансами справлятися вже під час лікування.

Якщо ти не бачиш результатів лікування, ймовірно, потрібно змінювати фахівця. Відстежуй результати за фото, власними відчуттями та симптомами, не соромся розпитувати лікаря про процес лікування.

Якщо ви ходите до ортодонта три роки і вам змінюють дуги та лігатури, а зміни мінімальні, то ставте питання.

Ще до початку лікування фахівець має розповісти про всі етапи, які на тебе чекають. Не лише про брекети і можливі болі, а й про те, що буде після зняття брекетів: капи, ретейнери тощо.

Перед візитом до стоматолога краще провести алергопроби, адже ніколи не знаєш, чи маєш алергію на певні препарати. Ми ділилися, кому обов’язково потрібні алергопроби перед візитом до стоматолога.

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