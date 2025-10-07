Болить спина, а причина — в зубах? Стоматологиня про неочевидні зв’язки у тілі

Уяви ситуацію: ти звертаєшся до невролога через постійні головні болі. Робиш МРТ, здаєш аналізи, але результати ідеальні.

Потім йдеш до терапевта, бо ночами німіють пальці, але й там — жодної патології. Потім шукаєш допомогу в ортопеда через біль у спині, проте обстеження показує лише “незначні зміни, які є майже у всіх»”.

І тут виникає логічне питання: чому ж тоді тіло сигналізує про проблему? Відповідь може ховатися там, де ти зовсім не очікуєш — у зубах і прикусі.

Про несподівані зв’язки у тілі спеціально для vikna.tv розповіла Корнелія Готра, стоматолог, ортодонт-гнатолог, терапевт і хірург.

Епідемія “загадкових” симптомів

Сучасні лікарі все частіше стикаються з пацієнтами, які скаржаться на начебто безпричинні проблеми:

постійні головні болі, які не знімаються звичайними знеболювальними;

оніміння пальців рук, особливо вночі;

біль у шиї, що віддає у плече чи навіть у руку;

раптові “простріли” у спині без видимої причини;

відчуття, ніби “відсидів” ногу, хоча ти просто стоїш чи йдеш.

Що об’єднує цих людей? Дуже часто — нещодавнє лікування зубів: встановлення коронок, протезів, пломб чи навіть видалення зубів.

— Здавалося б, дрібниця. Але саме з неї починається каскад змін, які здатні “зламати” гармонію усього тіла, — стверджує фахівчиня.

Усе починається з контакту зубів

Коли ми змикаємо щелепи, верхні та нижні зуби торкаються один одного в певних точках. Ці точки — як механізм швейцарського годинника: усе має працювати синхронно, без перекосів. Якщо ж одна деталь навіть на частку міліметра виходить із системи, порушується вся рівновага.

Що може зруйнувати баланс?

нова коронка трохи вища, ніж треба;

пломба залишена без корекції після встановлення;

видалення зуба, яке призвело до зміщення сусідніх;

протез, що не враховує мікронюансів прикусу;

стирання зубів із віком, через яке змінюється висота прикусу.

Навіть пів міліметра можуть стати початком великої проблеми, — наголошує Корнелія Готра.

Гіперконтакт — невидимий ворог

У стоматології є термін гіперконтакт. Це коли один зуб торкається свого “партнера” зверху чи знизу занадто сильно або занадто рано.

Уяви собі стілець, у якого одна ніжка довша за інші. Щоб утримати рівновагу, доводиться постійно балансувати. М’язи напружуються, тіло втомлюється, і невдовзі з’являється дискомфорт.

Те саме відбувається у роті:

один зуб “закривається” раніше за інші;

щелепа змушена шукати нову траєкторію;

м’язи починають працювати асиметрично;

виникає дисбаланс, який тіло намагається компенсувати.

Ефект доміно: від зуба — до стопи

Крок 1. Напруження жувальних м’язів

Жувальні м’язи — одні з найсильніших у людському організмі. Якщо прикус навіть трохи неправильний, одна група м’язів працює надмірно, інша — недостатньо. Щелепа постійно “шукає” зручне положення, і навіть уночі м’язи не відпочивають.

Крок 2. Напруга підіймається вгору

Жувальні м’язи тісно пов’язані зі скроневими. Вони тягнуть одні одних, і результат — тупий, ниючий головний біль, який часто плутають із мігренню. Біль локалізується в скронях, у лобі, іноді навіть біля очей.

Крок 3. Проблема спускається вниз

Щоб компенсувати зміщення щелепи, голова займає неприродне положення: трохи вперед, убік чи назад. М’язи шиї напружуються постійно. Це призводить до:

болю в шиї;

скутості рухів;

оніміння пальців рук через затиснуті нерви.

Крок 4. Викривлюється хребет і страждає спина

Коли голова зміщена, усе тіло намагається зберегти центр ваги. Підіймається одне плече, вигинається хребет, перекошується таз. І ось маємо:

болі між лопатками;

дискомфорт у попереку;

відчуття, ніби одна нога коротша за іншу;

оніміння ноги через защемлення нервів.

Чому саме тепер це стало поширено?

Стоматологія стала доступнішою. Люди частіше встановлюють коронки, імпланти, протези. І навіть крихітна похибка в роботі може змінити весь баланс. Малорухливий спосіб життя. Ми сидимо за комп’ютерами, телефонами, водимо авто. М’язи шиї та спини вже перевантажені, і будь-яка проблема з прикусом лише підсилює цей стрес. Хронічний стрес. У стресових ситуаціях люди несвідомо стискають зуби.

Це підвищує навантаження на жувальні м’язи й суглоби.

Як зрозуміти, що проблема саме у прикусі?

Чи з’явилися симптоми після лікування зубів? Чи ловиш себе на тому, що вдень стискаєш щелепи? Чи скрипиш зубами у сні? Чи відчуваєш, що жуєш лише на одному боці? Чи є відчуття, що один зуб заважає чи “застряє”? Чи посилюється біль під час жування?

Якщо хоча б 2–3 відповіді так — варто звернутися до стоматолога.

Що робити?

Не ігноруй перші сигнали

Навіть якщо здається, що це дрібниця — повідом стоматолога. Неправильний прикус не минає сам.

Звернись до спеціаліста

Можуть допомогти стоматолог-ортопед, гнатолог (фахівець із СНЩС) та остеопат, який відновлює баланс у тілі.

Корекція може бути простою

Іноді достатньо підточити коронку, відкоригувати пломбу чи зробити індивідуальну капу для сну. У складніших випадках потрібна комплексна ортодонтична корекція.

Дай тілу час

Після стоматологічних втручань організму потрібно 2–4 тижні на адаптацію. Але якщо біль не зникає — це сигнал діяти.

Історії з життя

— Марина, 38 років. Після встановлення коронки на жувальний зуб через два тижні почалися головні болі, а згодом — оніміння руки. Жоден невролог не знайшов причини. Лише після того, як стоматолог підточив коронку на 0,3 мм, усі симптоми зникли.

— Андрій, 42 роки. Рік страждав від болю у попереку, робив МРТ, приймав ліки. Лише виявлений гіперконтакт на одному із зубів і його корекція дали ефект — спина перестала боліти вже за кілька днів.

Висновок: тіло — це оркестр

Наш організм працює як симфонічний оркестр. Кожен інструмент має свою партію, і навіть маленька фальшива нота здатна зіпсувати гармонію. Так і з зубами: один неправильно “граючий” зуб здатний збити з ритму всю систему.

Прикус — це не лише про гарну посмішку. Це про здоров’я хребта, шиї, нервів, про якість життя.

Тож пам’ятай:

бережи зуби

слухай своє тіло

не соромся говорити про дискомфорт

шукай справжню причину, навіть якщо вона здається неочевидною.

Іноді ключ до проблеми, що мучила роками, — це всього лише правильний контакт зубів.

Якщо у тебе болить спина, а всі обстеження показують норму — зазирни до стоматолога. Можливо, відповідь саме там. Твоє тіло мудріше, ніж здається. Воно завжди підказує, де шукати причину.

Все частіше у дітей помічають синдром вузької щелепи. Раніше Корнелія Готра в розмові з Вікнами розповіла, що це та чим загрожує.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!