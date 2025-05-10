Здоров'я та краса

Топ-2 найпоширеніші проблеми із зубами у підлітків — розповіла стоматолог

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Травня 2025, 12:00
карієс у підлітків
Фото Pexels
Топ-2 найпоширеніші проблеми із зубами у підлітків — розповіла стоматолог
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