Топ-2 найпоширеніші проблеми із зубами у підлітків — розповіла стоматолог

Багато дітей ненавидять чистити зуби. Вони влаштовують істерики, щойно справа доходить до ранкової та вечірньої гігієни. Та з віком чи завдяки поясненням батьків усе минає, і діти починають розуміти, чому чистити зуби важливо.

Насамперед, аби не було карієсу! Як вберегти зуби від карієсу ми вже докладно розповідали. А тепер стоматолог розповість про карієс та інші поширені проблеми у підлітків.

Стоматолог про часті проблеми підлітків: що потрібно знати

Доглядати за ротовою порожниною дітей потрібно навіть тоді, коли зуби ще не прорізалися. Та, здається, найбільше проблем із чищенням зубів виникає у підлітковому віці. Якщо дитина не погоджується чистити зуби за будь-яку мотивацію, лікарі кажуть: не спіши опускати руки!

Кандидатка медичних наук Мар’яна Слободяник-Коломоєць ділиться, що найкращою мотивацією для підлітків у своїх звичках є батьки.

І саме дорослі своїми звичками показують дітям, як доглядати за ротовою порожниною. Якщо ви самі правильно чистите зуби і дотримуєтеся цього ритуалу зранку і ввечері, це є мотивацією і для дитини.

Те саме стосується і походів до стоматолога. Коли діти бачать, що батьки мають здорові зуби, вони також із задоволенням відвідуватимуть лікарів та дотримуватимуться правил гігієни ротової порожнини.

Звісно, гігієна може мінімізувати ризики потрапити до стоматолога з ускладненнями. Та є і підступні хвороби, які найчастіше трапляються у пацієнтів-підлітків.

Найпоширенішою проблемою у підлітків, з якою вони приходять до стоматолога, є множинний карієс. Він пов’язаний з незадовільною гігієною ротової порожнини. На другому місці — гінгівіт, запалення ясен. Гінгівіт також виникає через погану гігієну.

У таких випадках вкрай важливо звернутися до стоматолога, щоб зробити професійний догляд та підібрати правильний домашній догляд. Адже у підлітковому віці формуються майбутні кісткові структури, м’які тканини і постійні зуби.

Саме в цей період ми просимо приходити раз на три місяці на огляд до стоматолога.

Як мотивувати дитину чистити зуби

Якщо підліток матиме свій особливий догляд за ротовою порожниною, який зможе вибрати самостійно, з більшою ймовірністю дитина охочіше чиститиме зуби. Якщо щітку та пасту підбирає лікар, дитина може вибрати колір щітки та бажаний смак пасти.

Неправильна щітка може призвести до погіршення гігієни та каріозних уражень, а в найгіршому випадку — генералізованого пародонтиту.

Полегшити дитині чищення зубів можна завдяки електричній щітці. Вона легка у використанні та делікатно очищує зуби.

Не варто забувати і про іригатор. Дай дитині поле для самостійних рішень і це допоможе покращити гігієну ротової порожнини.

Раніше ми розповідали, кому потрібні алергопроби перед візитом до стоматолога.

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