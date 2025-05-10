Здоровье и красота

Топ-2 распространенные проблемы с зубами у подростков — рассказала стоматолог

Анастасия Грубрина, журналист сайта 10 мая 2025, 12:00
кариес у подростков
Фото Pexels
Топ-2 распространенные проблемы с зубами у подростков — рассказала стоматолог
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Топ-2 распространенные проблемы с зубами у подростков — рассказала стоматолог
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