Топ-2 распространенные проблемы с зубами у подростков — рассказала стоматолог

Фото Pexels Многие дети ненавидят чистить зубы. Они устраивают истерики, как только дело доходит до утренней и вечерней гигиены. Но с возрастом или благодаря объяснениям родителей все проходит, и дети начинают понимать, почему чистить зубы важно. Прежде всего, чтобы не было кариеса! Как уберечь зубы от кариеса мы уже подробно рассказывали. А теперь стоматолог расскажет о кариесе и других распространенных проблемах у подростков. Стоматолог о частых проблемах подростков: что нужно знать Ухаживать за полостью рта детей нужно даже тогда, когда зубы еще не прорезались. Но, кажется, больше всего проблем с чисткой зубов возникает в подростковом возрасте. Если ребенок не соглашается чистить зубы по любой мотивации, врачи говорят: не спеши опускать руки! Кандидат медицинских наук Марьяна Слободяник-Коломоец делится, что лучшей мотивацией для подростков в своих привычках являются родители. И именно взрослые своими привычками показывают детям, как ухаживать за полостью рта. Если вы сами правильно чистите зубы и соблюдаете этот ритуал утром и вечером, это является мотивацией и для ребенка. То же касается и походов к стоматологу. Когда дети видят, что родители имеют здоровые зубы, они также с удовольствием будут посещать врачей и соблюдать правила гигиены полости рта. Конечно, гигиена может минимизировать риски попасть к стоматологу с осложнениями. Но есть и коварные болезни, которые чаще всего встречаются у пациентов-подростков. Читать по теме В Тернополе годовалый малыш скончался в стоматологии — медиков будут судить Мальчику было чуть больше года. Прокуратура передала суду обвинительный акт против стоматолога и анестезиолога одной из больниц. Самой распространенной проблемой у подростков, с которой они приходят к стоматологу, является множественный кариес. Он связан с неудовлетворительной гигиеной полости рта. На втором месте — гингивит, воспаление десен. Гингивит тоже возникает из-за плохой гигиены. В таких случаях крайне важно обратиться к стоматологу, чтобы сделать профессиональный уход и подобрать правильный домашний уход. Ведь в подростковом возрасте формируются будущие костные структуры, мягкие ткани и постоянные зубы. Именно в этот период мы просим приходить раз в три месяца на осмотр к стоматологу. Как мотивировать ребенка чистить зубы Если у подростка будет свой особый уход за полостью рта, который он сможет выбрать самостоятельно, с большей вероятностью ребенок охотнее будет чистить зубы. Если щетку и пасту подбирает врач, ребенок может выбрать цвет щетки и вкус пасты. Неправильная щетка может привести к ухудшению гигиены и кариозным поражениям, а в худшем случае — генерализованному пародонтиту. Облегчить ребенку чистку зубов можно благодаря электрической щетке. Она легка в использовании и деликатно чистит зубы. Не стоит забывать и об ирригаторе. Дай ребенку поле для самостоятельных решений и это поможет улучшить гигиену полости рта. Раньше мы рассказывали, кому нужны аллергопробы перед визитом к стоматологу.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: дети, Стоматология Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter