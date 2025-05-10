Топ-2 распространенные проблемы с зубами у подростков — рассказала стоматолог

Многие дети ненавидят чистить зубы. Они устраивают истерики, как только дело доходит до утренней и вечерней гигиены. Но с возрастом или благодаря объяснениям родителей все проходит, и дети начинают понимать, почему чистить зубы важно.

Прежде всего, чтобы не было кариеса! Как уберечь зубы от кариеса мы уже подробно рассказывали. А теперь стоматолог расскажет о кариесе и других распространенных проблемах у подростков.

Стоматолог о частых проблемах подростков: что нужно знать

Ухаживать за полостью рта детей нужно даже тогда, когда зубы еще не прорезались. Но, кажется, больше всего проблем с чисткой зубов возникает в подростковом возрасте. Если ребенок не соглашается чистить зубы по любой мотивации, врачи говорят: не спеши опускать руки!

Кандидат медицинских наук Марьяна Слободяник-Коломоец делится, что лучшей мотивацией для подростков в своих привычках являются родители.

И именно взрослые своими привычками показывают детям, как ухаживать за полостью рта. Если вы сами правильно чистите зубы и соблюдаете этот ритуал утром и вечером, это является мотивацией и для ребенка.

То же касается и походов к стоматологу. Когда дети видят, что родители имеют здоровые зубы, они также с удовольствием будут посещать врачей и соблюдать правила гигиены полости рта.

Конечно, гигиена может минимизировать риски попасть к стоматологу с осложнениями. Но есть и коварные болезни, которые чаще всего встречаются у пациентов-подростков.

Самой распространенной проблемой у подростков, с которой они приходят к стоматологу, является множественный кариес. Он связан с неудовлетворительной гигиеной полости рта. На втором месте — гингивит, воспаление десен. Гингивит тоже возникает из-за плохой гигиены.

В таких случаях крайне важно обратиться к стоматологу, чтобы сделать профессиональный уход и подобрать правильный домашний уход. Ведь в подростковом возрасте формируются будущие костные структуры, мягкие ткани и постоянные зубы.

Именно в этот период мы просим приходить раз в три месяца на осмотр к стоматологу.

Как мотивировать ребенка чистить зубы

Если у подростка будет свой особый уход за полостью рта, который он сможет выбрать самостоятельно, с большей вероятностью ребенок охотнее будет чистить зубы. Если щетку и пасту подбирает врач, ребенок может выбрать цвет щетки и вкус пасты.

Неправильная щетка может привести к ухудшению гигиены и кариозным поражениям, а в худшем случае — генерализованному пародонтиту.

Облегчить ребенку чистку зубов можно благодаря электрической щетке. Она легка в использовании и деликатно чистит зубы.

Не стоит забывать и об ирригаторе. Дай ребенку поле для самостоятельных решений и это поможет улучшить гигиену полости рта.

Раньше мы рассказывали, кому нужны аллергопробы перед визитом к стоматологу.

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