Гель, що лікує зуби — вчені винайшли суміш, яка запобігає карієсу

Британські вчені з Університету Ноттінгема розробили інноваційний гель на основі білка, який допомагає відновити пошкоджену або демінералізовану зубну емаль і запобігти карієсу.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, може революціонізувати стоматологію, пропонуючи простий спосіб профілактики та регенерації зубів. Читай у матеріалі детальніше щодо гелю, та на що він здатен.

Гель, що замінить чистку зубів — що відомо

Гель виготовлений з білків, що копіюють ті, які відповідають за утворення емалі на ранніх етапах життя. Після нанесення він створює міцний шар, який проникає в структуру зуба, заповнює тріщини та отвори.

Засіб притягує іони кальцію та фосфату з слини, запускаючи процес епітаксіальної мінералізації — утворення нової емалі. Регенерована тканина інтегрується в зуб, відновлюючи його міцність і зовнішній вигляд.

Тести показали, що відновлена емаль поводиться так само як здорова під час чищення, жування та впливу кислот.

Ми протестували механічні властивості цих регенерованих тканин в умовах, що імітують… чищення зубів, жування та вплив кислотних продуктів, і виявили, що регенерована емаль поводиться так само, як і здорова

, — зазначив провідний автор дослідження доктор Абшар Хасан.

Руйнування емалі призводить до карієсу, інфекцій, втрати зубів і пов’язане з серйозними захворюваннями, як цукровий діабет чи серцево-судинні проблеми. На відміну від інших тканин, емаль не відновлюється природно, а існуючі засоби лише полегшують симптоми.

Новий гель може стати простим методом для збереження здоров’я зубів упродовж життя, зменшуючи потребу в пломбах чи протезах.

Раніше ми писали, як можна полікувати зуби в Україні безкоштовно — читай у матеріалі, які послуги доступні усім.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!