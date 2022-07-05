Здорові зуби безкоштовно? Які стоматологічні послуги можна отримати в Україні безоплатно

У людському тілі все взаємопов’язане. Якщо є проблеми з зубами або в ротовій порожнині, то це може позначитися на здоров’ї інших органів та імунітеті.

Незначна на перший погляд стоматологічна проблема, до прикладу, відсутність пломби, згодом може призвести до серйозних проблем та гострого болю.

Зубний біль вважається сильнішим, ніж біль при пологах. Тому лікувати зуби треба одразу, коли виникла маленька проблема.

Зараз також дивляться

Відомо, що стоматологія — недешеве задоволення, однак слідкувати за своїми зубами та зубами дітей усе-таки необхідно.

Саме тому держава забезпечує програму медичних гарантій 2022, в яку входить низка безоплатних стоматологічних послуг для дорослих та дітей.

Яку стоматологічну допомогу можна отримати безкоштовно

Первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я дорослих та дітей.

Ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями.

Наприклад, внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі зі своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування.

Ургентна допомога дорослим зі своєчасним знеболенням.

Хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям.

Обовʼязкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до шести років.

Що входить у поняття ургентна допомога?

Ургентна допомога — це та допомога, яку надають при гострому болю та лікуванні станів, які загрожують життю.

Цим вона відрізняється від планової медичної допомоги, коли життю людини нічого не загрожує, однак проблема потребує медичного втручання.

У стоматології стани, які потребують ургентної допомоги, це:

пульпіт; перелом зуба; невралгія трійчастого нерва; хімічний опік слизової рота; слинокам’яна хвороба; карбункули; фурункули; травми м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Як отримати безкоштовне лікування у стоматолога?

Якщо твої симптоми відповідають тим, які покриває державна програма медичних гарантій 2022, то ти можеш отримати безкоштовну допомогу двома способами:

за направленням від сімейного лікаря; самостійно звернувшись до відповідного фахівця: стоматолога, дитячого стоматолога, стоматолога-хірурга тощо.

Якщо ти вирішив(-ла) звернутися за допомогою без направлення, то варто зателефонувати до контакт-центру НСЗУ, щоб з’ясувати адреси й контакти найближчих закладів, які працюють з цією програмою.

Адже далеко не всі медичні установи та стоматологічні клініки уклали договір із Національною службою здоровʼя України на надання стоматологічної допомоги.

Після того як ти дізнаєшся адреси найближчих до тебе стоматологічних кабінетів, які можуть допомогти безкоштовно, залишиться лише записатися на прийом.

Що не входить до безкоштовних стоматологічних послуг?

Варто знати, що є низка послуг, які не входять до програми фінансування.

Дорослим за планову стоматологічну допомогу доведеться платити у касі медзакладу за його тарифами.

Також до програми, яка покриває вартість стоматологічного лікування, не входять послуги протезування та ортодонтії ні дорослим, ні дітям.

А якщо ти хочеш мати не тільки здорові, а й красиві зуби, радимо почитати, як відбілити зуби в домашніх умовах.