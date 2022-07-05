Здоровые зубы бесплатно? Как бесплатно полечить зубы в Украине

В человеческом теле все взаимосвязано. Если есть проблемы с зубами или в полости рта, то это может сказаться на здоровье других органов и иммунитете.

Незначительная, на первый взгляд, стоматологическая проблема, например, отсутствие пломбы, впоследствии может привести к серьезным проблемам и острой боли.

Зубная боль считается более сильной, чем боль при родах. Поэтому лечить зубы нужно сразу, как только возникла маленькая проблема.

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Известно, что стоматология — недешевое удовольствие, однако следить за своими зубами и зубами ребенка необходимо.

Именно поэтому государство обеспечивает программу медицинских гарантий 2022, в которую входит ряд безплатных стоматологических услуг для взрослых и детей.

Какую стоматологическую помощь можно получить бесплатно

Первичный обзор и оценка состояния стоматологического здоровья взрослых и детей.

Ургентная и плановая помощь детям младше 18 лет с необходимыми сопутствующими инструментальными исследованиями.

Например, внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография, которые проводятся в заведении со своевременным обезболиванием на всех этапах диагностики и лечения.

Ургентная помощь взрослым со своевременным обезболиванием.

Хирургические вмешательства при оказании ургентной стоматологической помощи взрослым и детям.

Обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей младше шести лет.

Что входит в понятие ургентной помощи?

Ургентная помощь — это та помощь, которую оказывают при острой боли и лечении состояний, угрожающих жизни.

Этим она отличается от плановой медицинской помощи, когда жизни человека ничего не угрожает, однако определенная проблема все равно нуждается в медицинском вмешательстве.

В стоматологии состояния, нуждающиеся в ургентной помощи, это:

пульпит; перелом зуба; невралгия тройничного нерва; химический ожог слизистой рта; слюнокаменная болезнь; карбункулы; фурункулы; травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

Как получить бесплатное лечение у стоматолога?

Если твои симптомы соответствуют тем, которые покрывает государственная программа медицинских гарантий 2022 года, то ты можешь получить бесплатную помощь двумя способами:

по направлению от семейного врача; самостоятельно обратившись к соответствующему специалисту: стоматологу, детскому стоматологу, стоматологу-хирургу и т.д.

Если ты решил(-а) обратиться за помощью без направления, то следует позвонить в контакт-центр НСЗУ и выяснить адреса и контакты ближайших заведений, работающих с этой программой.

Ведь далеко не все медицинские учреждения и стоматологические клиники заключили договор с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении стоматологической помощи.

После того как ты узнаешь адреса ближайших к тебе стоматологических кабинетов, которые могут помочь бесплатно, останется записаться на прием.

Что не входит в бесплатные стоматологические услуги?

Следует знать, что есть ряд услуг, не входящих в программу финансирования.

Взрослым за плановую стоматологическую помощь придется платить в кассе медучреждения по его тарифам.

Также в программу, которая покрывает стоимость стоматологического лечения, не входят услуги протезирования и ортодонтии ни взрослым, ни детям.

А если ты хочешь не только здоровые, но и красивые зубы, читай, как отбелить зубы в домашних условиях.