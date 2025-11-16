Гель, лечащий зубы — ученые изобрели смесь, которая предотвращает кариес.

Британские ученые из Университета Ноттингема разработали инновационный гель на основе белка, который помогает восстановить поврежденную или деминерализованную зубную эмаль и предотвратить кариес.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, может революционизировать стоматологию, предлагая простой способ профилактики. Читай в материале подробнее про гель, и на что он способен.

Гель, заменяющий чистку зубов — что известно

Гель изготовлен из копирующих белков те, которые отвечают за образование эмали на ранних этапах жизни. После нанесения он создает крепкий слой, который проникает в структуру зуба, заполняет трещины и отверстия.

Средство притягивает ионы кальция и фосфата из слюны, запуская процесс эпитаксиальной минерализации — образование новой эмали. Регенерированная ткань интегрируется в зуб, восстанавливая его крепкость и внешний вид.

Тесты показали, что восстановленная эмаль ведет себя так же, как здоровая при чистке, жевании и воздействии кислот.

Мы протестировали механические свойства этих регенерированных тканей в условиях, имитирующих… чистку зубов, жевание и влияние кислотных продуктов, и обнаружили, что регенерированная эмаль ведет себя так же, как и здоровая

, — отметил ведущий автор исследования доктор Абшар Хасан.

Разрушение эмали приводит к кариесу, инфекциям, потере зубов и связано с серьезными заболеваниями, как сахарный диабет или сердечно-сосудистые проблемы. В отличие от других тканей эмаль не восстанавливается естественно, а существующие средства лишь облегчают симптомы.

Новый гель может стать простым методом для сохранения здоровья зубов в течение жизни, уменьшая потребность в пломбах или протезах.

