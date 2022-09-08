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Від страху зуби справді цокотять? Стоматолог про вплив стресу на здоров’я зубів та що з цим робити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 12:00
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Фото: Unsplash

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