Від страху зуби справді цокотять? Стоматолог про вплив стресу на здоров’я зубів та що з цим робити

Війна та постійний стрес, який нерозривно з нею пов’язаний, впливають на загальне самопочуття людини та роботу всіх систем організму.

Український стоматолог та спікер у більш ніж 70 країнах світу Назарій Михайлюк розповів, як стресові ситуації впливають на наші зуби та що вийшло на перший план у сучасній стоматології.

Як війна впливає на здоров’я зубів

Стрес має пряме відношення до стану м’язів зубощелепної системи та зубів. Ми зараз живемо в суспільстві, де кожен переживає емоційне навантаження. У результаті це часто виражається в кленчингу або бруксизмі.

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Обидва поняття характеризують стирання зубів.

Кленчинг — це коли людина активно тре зубами та стискає їх протягом дня.

— це коли людина активно тре зубами та стискає їх протягом дня. Бруксизм — коли така ж дія відбувається вночі.

У результаті зуби активно стираються. Ми бачимо у багатьох пацієнтів ще в молодому віці патологічне стирання зубів та зуби, які виглядають доволі короткими.

Також часто пацієнти жаліються на те, що вони відчувають дискомфорт в обличчі та біль м’язів, — зазначає лікар.

Він рекомендує таким людям використовувати нічну капу та загалом переглянути своє ставлення до багатьох проблем. Адже саме емоційний фактор спричиняє цю проблему.

Досягнення сучасної стоматології

На сьогодні стоматологія прогресує максимально швидко. Цифрові технології, як і у всьому іншому у світі, торкнулися також і цієї галузі медицини.

Михайлюк розповідає, що нині лікарі використовують у своїй практиці:

лицьові та інтраоральні сканери, які роблять 3D-копію обличчя та зубів пацієнта;

спеціальні програми для дизайну усмішок — людина може побачити кінцевий майбутній результат ще до початку лікування;

лазерні технології, які безконтактно та безболісно лікують карієс без використання анестезії, а також корегують м’які тканини ясен.

Зубний біль один з найдокучливіших. Він може з’явитися різко і довго не проходити. Але не всі мають змогу вчасно звертатись до стоматолога. Читай, як зняти зубний біль у домашніх умовах.

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