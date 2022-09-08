От страха зубы правда дрожат? Стоматолог о влиянии стресса на здоровье зубов и что с этим делать

Война и постоянный стресс, неразрывно с ней связанный, влияют на общее самочувствие человека и работу всех систем организма.

Украинский стоматолог и спикер в более чем 70 странах мира Назарий Михайлюк рассказал, как стрессовые ситуации влияют на наши зубы и что вышло на первый план в современной стоматологии.

Как война влияет на здоровье зубов

Стресс имеет прямое отношение к состоянию мышц зубочелюстной системы и зубов. Мы сейчас живем в обществе, где каждый испытывает эмоциональную нагрузку. В результате это часто выражается в кленчинге или бруксизме.

Оба понятия характеризуют стирание зубов.

Кленчинг — это когда человек активно трёт зубами и сжимает их в течение дня.

— это когда человек активно трёт зубами и сжимает их в течение дня. Бруксизм — когда такое же действие происходит ночью.

В результате зубы активно стираются. Мы видим у многих пациентов еще в молодом возрасте патологическое стирание зубов и зубы, которые выглядят довольно короткими.

Также часто пациенты жалуются на то, что они испытывают дискомфорт в лице и боли в мышцах, — отмечает врач.

Он рекомендует таким людям использовать ночную капу и пересмотреть свое отношение ко многим проблемам. Ведь именно эмоциональный фактор влечет за собой эти явления.

Достижения современной стоматологии

На сегодняшний день стоматология прогрессирует максимально быстро. Цифровые технологии, как и во всем остальном мире, затронули также эту область медицины.

Михайлюк рассказывает, что сейчас врачи используют в своей практике:

лицевые и интраоральные сканеры, которые делают 3D-копию лица и зубов пациента;

специальные программы для дизайна улыбки — человек может увидеть конечный будущий результат еще до начала лечения;

лазерные технологии, которые бесконтактно и безболезненно лечат кариес без использования анестезии, а также корректируют мягкие ткани десен.

Зубная боль одна из самых навязчивых. Она может появиться резко и долго не проходить. Но не все могут своевременно обращаться к стоматологу. Читай, как снять зубную боль в домашних условиях.

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