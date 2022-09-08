От страха зубы правда дрожат? Стоматолог о влиянии стресса на здоровье зубов и что с этим делать

Война и постоянный стресс, неразрывно с ней связанный, влияют на общее самочувствие человека и работу всех систем организма.
Украинский стоматолог и спикер в более чем 70 странах мира Назарий Михайлюк рассказал, как стрессовые ситуации влияют на наши зубы и что вышло на первый план в современной стоматологии.
Стресс имеет прямое отношение к состоянию мышц зубочелюстной системы и зубов. Мы сейчас живем в обществе, где каждый испытывает эмоциональную нагрузку. В результате это часто выражается в кленчинге или бруксизме.
Оба понятия характеризуют стирание зубов.
В результате зубы активно стираются. Мы видим у многих пациентов еще в молодом возрасте патологическое стирание зубов и зубы, которые выглядят довольно короткими.
В результате зубы активно стираются. Мы видим у многих пациентов еще в молодом возрасте патологическое стирание зубов и зубы, которые выглядят довольно короткими.
Также часто пациенты жалуются на то, что они испытывают дискомфорт в лице и боли в мышцах, — отмечает врач.
Он рекомендует таким людям использовать ночную капу и пересмотреть свое отношение ко многим проблемам. Ведь именно эмоциональный фактор влечет за собой эти явления.
На сегодняшний день стоматология прогрессирует максимально быстро. Цифровые технологии, как и во всем остальном мире, затронули также эту область медицины.
Михайлюк рассказывает, что сейчас врачи используют в своей практике:
Зубная боль одна из самых навязчивых. Она может появиться резко и долго не проходить. Но не все могут своевременно обращаться к стоматологу. Читай, как снять зубную боль в домашних условиях.
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