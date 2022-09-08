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От страха зубы правда дрожат? Стоматолог о влиянии стресса на здоровье зубов и что с этим делать

Елена Яковлева, редактор сайта 08 сентября 2022, 12:00
Як війна впливає на здоров'я зубів - пояснює стоматолог
Фото: Unsplash

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