Если вы мирный житель, лучше избегать оккупантов — поведение при встрече с врагом

Движение сопротивления украинцев против путинского террора невероятно. Очереди к военкоматам и отрядам терробороны. Люди голыми руками идут против танков рашистов.

Однако оккупанты непредсказуемы и могут расстрелять даже за раздачу хлеба или раздавить танком автомобиль с гражданскими.

Если вы — невооруженный мирный житель, то встречи с оккупантами все же лучше избегать. Если это случилось, то вот несколько правил от правозащитников, как себя вести в такой опасной ситуации.

Отдать телефон для сохранения собственной жизни

Если у вас требуют телефон, то лучше отдать его и сохранить свою жизнь.

Однако следует предупредить врага, что звонки в Россию теперь невозможны, поскольку Украина закрыла свою мобильную сеть.

Удалять фото вражеской техники

Если вы фотографировали перед этим вражескую технику, удаляйте снимки при первой возможности.

Переименовать в телефоне своих знакомых активистов

Оккупанты могут отбирать телефон не только для того, чтобы позвонить кому-то, но и для поиска новых жертв. Их интересуют активисты, волонтеры, журналисты.

Поэтому старайтесь максимально использовать скрытые переписки. Подпишите ваших друзей-активистов зашифровано.

Если вы стали свидетелем похищения человека

Если вы стали свидетелем похищения человека, сразу звоните по номерам в специальный центр СБУ: +380676508332; +380980873601.

Если вы стали жертвой похищения

Если жертвой похищения стали вы, то постарайтесь дать своим знакомым о себе какое-нибудь известие, чтобы вас начали искать.

Однако если вы активист и подозреваете, что такое может произойти, то позаботьтесь о своих близких, стариках и детях заранее.

Оккупанты будут запугивать и шантажировать именно детьми. Поэтому при возможности лучше обезопасить и спрятать их.

Кроме того, можно договориться с соседями или знакомыми, чтобы кто-то позаботился о детях в случае непредвиденных обстоятельств.

Не пытаться задержать оккупантов голыми руками

Сейчас вся страна пытается помочь. Однако оккупанты начали притворяться волонтерами и расспрашивать о позициях.

Не пытайтесь задержать их голыми руками. Лучше записать номера их машин и передать информацию полиции.

Кроме того, сейчас высокий риск ранения для любого человека, даже в относительно спокойных уголках Украины. Читай, как правильно обрабатывать раны для более быстрого заживления.