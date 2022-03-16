Если вы мирный житель, лучше избегать оккупантов — поведение при встрече с врагом

Движение сопротивления украинцев против путинского террора невероятно. Очереди к военкоматам и отрядам терробороны. Люди голыми руками идут против танков рашистов.
Однако оккупанты непредсказуемы и могут расстрелять даже за раздачу хлеба или раздавить танком автомобиль с гражданскими.
Если вы — невооруженный мирный житель, то встречи с оккупантами все же лучше избегать. Если это случилось, то вот несколько правил от правозащитников, как себя вести в такой опасной ситуации.
Если у вас требуют телефон, то лучше отдать его и сохранить свою жизнь.
Однако следует предупредить врага, что звонки в Россию теперь невозможны, поскольку Украина закрыла свою мобильную сеть.
Если вы фотографировали перед этим вражескую технику, удаляйте снимки при первой возможности.
Оккупанты могут отбирать телефон не только для того, чтобы позвонить кому-то, но и для поиска новых жертв. Их интересуют активисты, волонтеры, журналисты.
Поэтому старайтесь максимально использовать скрытые переписки. Подпишите ваших друзей-активистов зашифровано.
Если вы стали свидетелем похищения человека, сразу звоните по номерам в специальный центр СБУ: +380676508332; +380980873601.
Если жертвой похищения стали вы, то постарайтесь дать своим знакомым о себе какое-нибудь известие, чтобы вас начали искать.
Однако если вы активист и подозреваете, что такое может произойти, то позаботьтесь о своих близких, стариках и детях заранее.
Оккупанты будут запугивать и шантажировать именно детьми. Поэтому при возможности лучше обезопасить и спрятать их.
Кроме того, можно договориться с соседями или знакомыми, чтобы кто-то позаботился о детях в случае непредвиденных обстоятельств.
Сейчас вся страна пытается помочь. Однако оккупанты начали притворяться волонтерами и расспрашивать о позициях.
Не пытайтесь задержать их голыми руками. Лучше записать номера их машин и передать информацию полиции.
Кроме того, сейчас высокий риск ранения для любого человека, даже в относительно спокойных уголках Украины. Читай, как правильно обрабатывать раны для более быстрого заживления.