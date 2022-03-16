Украина

Если вы мирный житель, лучше избегать оккупантов — поведение при встрече с врагом

Оксана Михайлова 16 марта 2022, 02:53

Больше видео
0:10:40
звернення Зеленського ввечері 15 березня
Есть такое чувство, что еще немного! Обращение Зеленского вечером 15 марта
0:08:58
Херсон
Россию бесит то, что Украина не поддержала идею квазиреспублики — Ольга Айвазовская о событиях в Херсоне и трибунал над РФ
0:04:17
Звернення Шмигаля 15.03.22
Снижение НДС, отмена акцизов на горючее и не только — обращение Дениса Шмыгаля 15.03.22
0:05:34
Ситуация на Луганщине
Луганская область: что там происходит сейчас с первых уст
Смотреть больше

Последние видео
0:02:54
Якщо ви мирний житель, краще зустрічі з окупантами уникати - поведінка під час зустрічі з ворогом

Если вы мирный житель, лучше избегать оккупантов — поведение при встрече с врагом
0:03:07
Покинуті тварини
Оставленные во время войны. Как работает приют для животных в Днепре
0:06:14
Ірина Гуцал про благодійність в Україні
Вопросы здоровья никуда не исчезли. Ирина Гуцал о работе благотворительных фондов в Украине
0:10:40
звернення Зеленського ввечері 15 березня
Есть такое чувство, что еще немного! Обращение Зеленского вечером 15 марта
0:08:58
Херсон
Россию бесит то, что Украина не поддержала идею квазиреспублики — Ольга Айвазовская о событиях в Херсоне и трибунал над РФ
0:03:07
Дефицит в РФ
Люди вспомнили советское время и 90-е и сметают все с полок: в России началась паника
0:03:53
ПОЗИТИВ: важливо, щоб діти почувалися дітьми
Важно, чтобы дети чувствовали себя детьми – Позитив о культурной миссии для украинских переселенцев
0:06:06
Як Японія підтримує Україну у війні проти Росії
Япония полностью на нашей стороне — посол Украины о беспрецедентной поддержке страны восходящего солнца
0:04:17
Звернення Шмигаля 15.03.22
Снижение НДС, отмена акцизов на горючее и не только — обращение Дениса Шмыгаля 15.03.22
0:05:34
Ситуация на Луганщине
Луганская область: что там происходит сейчас с первых уст
Больше видео
Покинуті тварини
Читать дальше
Оставленные во время войны. Как работает приют для животных в Днепре

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь