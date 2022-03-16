Обстреливают колонны автобусов и пункты сбора людей! Почему сегодня зеленые коридоры могут не открыться

Россия грубо нарушает договоренности о прекращении огня при организации так называемых зеленых коридоров. Об этом сообщила Ирина Верещук на брифинге 16 марта.

Оккупанты начали обстреливать гуманитарные колонны автобусов, населенные пункты и пункты сбора людей, из которых планировалась эвакуация мирного населения, и брать в заложники сопровождающих лиц.

В частности, в плену находится спасатель Алексей Данченко. А вчера оккупанты захватили больницу интенсивной терапии в Мариуполе В заложниках оказались 400 мирных людей, это жители Мариуполя. Сейчас именно из территории этой больницы ведутся обстрелы.

Это огромная угроза для перемещения людей гуманитарными коридорами.

Украина до сих пор не получила ответ от Красного Креста по поводу открытия гуманитарных коридоров 16 марта. Открытым остается вопрос “зеленых коридоров” для Изюма и Мариуполя.

Удастся ли эвакуировать украинцев из проблемных регионов страны в течение дня — пока неизвестно.

Напомним, накануне были договоренности об открытии гуманитарных коридоров по девяти направлениям, в частности — из Мариуполя. Несколько тысяч жителей города сумели покинуть его частным транспортом.