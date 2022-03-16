Приоритеты Украины в переговорах и восстановление утраченных домов — обращение Зеленского на 21 день войны

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации, мировому сообществу и россиянам по итогам 21 дня войны.

Мои приоритеты на переговорах совершенно ясны. Завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии нашей страны, реальная защита нашей страны.

Владимир Зеленский также рассказал о гуманитарных коридорах и о том, как российская сторона пытается их сорвать.

Президент обратился к россиянам и военным с призывом не допускать кровопролития на украинской земле.

Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого вы наследуете?

– Мы уже работаем над программой восстановления нашей страны после войны. Я обещаю каждому украинцу, потерявшему свой дом, потерявшему, к сожалению, свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство Украина возобновит все, — добавил Зеленский.

Президент уверен, мы сможем быстро построить наше государство. Какими бы ни были убытки.

Это будет историческим восстановлением. Проектом, который будет вдохновлять мир, равно как и наша борьба за нашу свободу. Как и наша борьба за нашу Украину.

Смотрите полное видео обращение Зеленского вечером 16 марта 2022 года.