“Як підготувати авто та безпечно їздити по дорозі під час зливи?”

Їзда під час сильних опадів (дощу чи снігу) відрізняється від звичайної лише тим, що зчеплення покришок автомобіля з дорожнім покриттям значно погіршується. Адже між ними створюється водяна плівка.

Ризики їзди під час зливи

Втрата зчеплення авто — водій втрачає контроль, а машину заносить чи зносить. Занадто різкі рухи кермом — автомобіль може вилетіти з дороги. Завжди потрібно їздити м’яко. Менша видимість — водій гірше бачить або взагалі не бачить перепони на своєму шляху, особливо через бокове скло. Для порівняння: в суху погоду предмети можна бачити за 50-100 м. Помилки інших учасників дорожнього руху — інші водії теж гірше бачать ситуацію на дорозі, особливо під час перелаштування на іншу смугу або обгону. Це значно збільшує ризики ДТП.

Як безпечно їхати під час зливи

По-перше, потрібно знизити швидкість свого автомобіля. Це покращить зчеплення покришок з дорожнім покриттям. Так менше ризиків втратити контроль над рухом транспорту.

По-друге, варто максимально зосередитись на кермуванні автівкою та прибрати всі фактори, які можуть відволікати: музику, розмови з іншими пасажирами тощо. Це, звісно, потрібно робити й за сприятливих погодних умов, але під час злив — і поготів.

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Як проїжджати глибокі калюжі

Звісно, краще об’їжджати калюжі, особливо глибокі. Бо є ризик, що велика кількість води може вивести з ладу електроніку чи двигун автомобіля.

Проте якщо вибору немає, то, щоб правильно та безпечно проїхати глибоку калюжу, потрібно:

Міцно тримати кермо обома руками. Адже через удар води колеса можуть вивернутись, а автівку розверне на дорозі.

Знизити швидкість до мінімальної, щоб не виникло хвиль води, які можуть підтопити твоє чи інші авто. Прибери ногу з педалі “газ” та плавно натисни на “гальмо”.

Рухатись прямо. Якщо це неможливо й потрібно повернути, то крути кермом максимально плавно.

Якщо авто раптово заїхало в колію (неглибокі вм’ятини на дорозі від пересування вантажівок), то машину може різко розвернути, а водій може втратити контроль над своїм транспортом.

Тож потрібно завжди вдивлятися в дорогу, міцно тримати кермо та знижувати швидкість в умовах низької видимості.

Як підготувати авто до їзди під час зливи

Якщо ти заздалегідь знаєш, що буде непогода, то перевір, чи:

справні двірники й чи не залишають вони розводів на склі;

достатньо омивача у бачку.

Під час їзди в зливу потрібно завжди тримати скло автомобіля чистим, а також вмикати ближнє світло фар, щоб тебе бачили інші водії.

У дощ не залишай авто під старими великими деревами, у заглибленнях та багнюці, навіть якщо вона поки що суха. Інакше потім є ризик взагалі не виїхати з того місця, де ти припаркувався(-лась).

Зараз через дорожнечу палива українські автомобілісти хочуть зекономити та рідше заправляються. Та це може призвести до проблем на дорозі. Читай, що робити, коли закінчився бензин.

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