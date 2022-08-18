Поради

“Як підготувати авто та безпечно їздити по дорозі під час зливи?”

Відповідає
Андрій Яроменко
Андрій Яроменко

Автогонщик, представник Автомобільної Федерації України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Серпня 2022, 10:00
Як безпечно їздити в зливу - поради досвідченого автомобіліста
Фото: Unsplash

Поради

“Як підготувати авто та безпечно їздити по дорозі під час зливи?”
Відповідає
Андрій Яроменко
Андрій Яроменко
Автогонщик, представник Автомобільної Федерації України

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