“Як підготувати авто та безпечно їздити по дорозі під час зливи?”

Автогонщик, представник Автомобільної Федерації України
Їзда під час сильних опадів (дощу чи снігу) відрізняється від звичайної лише тим, що зчеплення покришок автомобіля з дорожнім покриттям значно погіршується. Адже між ними створюється водяна плівка.
По-перше, потрібно знизити швидкість свого автомобіля. Це покращить зчеплення покришок з дорожнім покриттям. Так менше ризиків втратити контроль над рухом транспорту.
По-друге, варто максимально зосередитись на кермуванні автівкою та прибрати всі фактори, які можуть відволікати: музику, розмови з іншими пасажирами тощо. Це, звісно, потрібно робити й за сприятливих погодних умов, але під час злив — і поготів.
Звісно, краще об’їжджати калюжі, особливо глибокі. Бо є ризик, що велика кількість води може вивести з ладу електроніку чи двигун автомобіля.
Проте якщо вибору немає, то, щоб правильно та безпечно проїхати глибоку калюжу, потрібно:
Якщо авто раптово заїхало в колію (неглибокі вм’ятини на дорозі від пересування вантажівок), то машину може різко розвернути, а водій може втратити контроль над своїм транспортом.
Тож потрібно завжди вдивлятися в дорогу, міцно тримати кермо та знижувати швидкість в умовах низької видимості.
Якщо ти заздалегідь знаєш, що буде непогода, то перевір, чи:
Під час їзди в зливу потрібно завжди тримати скло автомобіля чистим, а також вмикати ближнє світло фар, щоб тебе бачили інші водії.
Під час їзди в зливу потрібно завжди тримати скло автомобіля чистим, а також вмикати ближнє світло фар, щоб тебе бачили інші водії.
У дощ не залишай авто під старими великими деревами, у заглибленнях та багнюці, навіть якщо вона поки що суха. Інакше потім є ризик взагалі не виїхати з того місця, де ти припаркувався(-лась).
Зараз через дорожнечу палива українські автомобілісти хочуть зекономити та рідше заправляються. Та це може призвести до проблем на дорозі. Читай, що робити, коли закінчився бензин.
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