“Как подготовить авто и безопасно ездить по дороге во время ливня?”

Автогонщик, представитель Автомобильной Федерации Украины
Езда во время сильных осадков (дождя или снега) отличается от обычной тем, что сцепление покрышек автомобиля с дорожным покрытием значительно ухудшается. Между ними создается водяная пленка.
Во-первых, нужно снизить скорость своего автомобиля. Это улучшит сцепление покрышек с дорожным покрытием. Так меньше рисков потерять контроль над движением транспорта.
Во-вторых, следует максимально сосредоточиться на вождении автомобиля и убрать все факторы, которые могут отвлекать: музыку, разговоры с другими пассажирами и т.д. Это, конечно, нужно делать и при благоприятных погодных условиях, но во время ливней и подавно.
Конечно, лучше объезжать лужи, особенно глубокие. Потому что есть риск, что большое количество воды может вывести из строя электронику или двигатель автомобиля.
Однако если выбора нет, то чтобы правильно и безопасно проехать глубокую лужу, нужно:
Если автомобиль внезапно заехал в колею (неглубокие вмятины на дороге от передвижения грузовиков), то машину может резко развернуть, а водитель может потерять контроль над своим транспортом.
Поэтому нужно всегда всматриваться в дорогу, крепко держать руль и снижать скорость при низкой видимости.
Если ты заранее знаешь, что будет непогода, то проверь:
Во время езды в ливень нужно всегда держать стекло автомобиля чистым, а также включать ближний свет фар, чтобы тебя видели другие водители.
Во время езды в ливень нужно всегда держать стекло автомобиля чистым, а также включать ближний свет фар, чтобы тебя видели другие водители.
В дождь не оставляй авто под старыми большими деревьями, в углублениях и грязи, даже если она пока сухая. Иначе потом есть риск вообще не выехать с того места, где ты припарковался(-лась).
Сейчас из-за дороговизны топлива украинские автомобилисты хотят сэкономить и реже заправляются. Это может привести к проблемам на дороге. Читай, что делать, когда закончился бензин.
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