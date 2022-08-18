“Как подготовить авто и безопасно ездить по дороге во время ливня?”

Советы

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Андрій Яроменко
Андрей Яроменко

Автогонщик, представитель Автомобильной Федерации Украины

Елена Яковлева, редактор сайта 18 августа 2022, 10:00
Як безпечно їздити в зливу - поради досвідченого автомобіліста
Фото: Unsplash

Советы

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Андрей Яроменко
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