“Как подготовить авто и безопасно ездить по дороге во время ливня?”

Езда во время сильных осадков (дождя или снега) отличается от обычной тем, что сцепление покрышек автомобиля с дорожным покрытием значительно ухудшается. Между ними создается водяная пленка.

Риски езды во время ливня

Потеря сцепления авто — водитель теряет контроль, а машину заносит или сносит. Слишком резкие движения рулем — автомобиль может вылететь с дороги. Всегда нужно ездить мягко. Меньшая видимость — водитель хуже видит или вообще не видит препятствия на своем пути, особенно через боковое стекло. Для сравнения: в сухую погоду предметы можно видеть в 50-100 м. Ошибки других участников дорожного движения — другие водители тоже хуже видят ситуацию на дороге, особенно во время перестройки на другую полосу или обгона. Это значительно увеличивает риск ДТП.

Как безопасно ехать во время ливня

Во-первых, нужно снизить скорость своего автомобиля. Это улучшит сцепление покрышек с дорожным покрытием. Так меньше рисков потерять контроль над движением транспорта.

Во-вторых, следует максимально сосредоточиться на вождении автомобиля и убрать все факторы, которые могут отвлекать: музыку, разговоры с другими пассажирами и т.д. Это, конечно, нужно делать и при благоприятных погодных условиях, но во время ливней и подавно.

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Как проезжать глубокие лужи

Конечно, лучше объезжать лужи, особенно глубокие. Потому что есть риск, что большое количество воды может вывести из строя электронику или двигатель автомобиля.

Однако если выбора нет, то чтобы правильно и безопасно проехать глубокую лужу, нужно:

Крепко держать руль обеими руками. Ведь из-за удара воды колеса могут вывернуться, а автомобиль развернет на дороге.

Снизить скорость до минимальной, чтобы не возникли волны воды, которые могут подтопить твое или другие авто. Убери ногу с педали “газ” и плавно нажми на “тормоз”.

Двигаться прямо. Если это невозможно и нужно повернуть, то крути рулем максимально плавно.

Если автомобиль внезапно заехал в колею (неглубокие вмятины на дороге от передвижения грузовиков), то машину может резко развернуть, а водитель может потерять контроль над своим транспортом.

Поэтому нужно всегда всматриваться в дорогу, крепко держать руль и снижать скорость при низкой видимости.

Как подготовить авто к езде во время ливня

Если ты заранее знаешь, что будет непогода, то проверь:

исправны ли дворники и не оставляют ли они разводов на стекле;

достаточно ли омывателя в бачке.

Во время езды в ливень нужно всегда держать стекло автомобиля чистым, а также включать ближний свет фар, чтобы тебя видели другие водители.

В дождь не оставляй авто под старыми большими деревьями, в углублениях и грязи, даже если она пока сухая. Иначе потом есть риск вообще не выехать с того места, где ты припарковался(-лась).

Сейчас из-за дороговизны топлива украинские автомобилисты хотят сэкономить и реже заправляются. Это может привести к проблемам на дороге. Читай, что делать, когда закончился бензин.

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