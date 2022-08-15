Як розмитнити авто в Дії: кому буде вигідно скористатися?

Через війну було знищено не тільки багато споруд та інфраструктури міст України, а й автівок. Тож зріс попит на авто з Європи, де ціни на вживані автомобілі в хорошому стані помірні й можна знайти вигідний варіант на будь-який гаманець.

Утім, завозити їх в Україну вигідно не завжди. Вартість розмитнення подекуди може сягнути 60% від вартості самого авто.

Сьогодні в Україні намагаються спростити такі процедури для українського гаманця. Адже попри те, що нульове розмитнення вже скасували, попит на авто з Європи все ще великий.

На початку літа влада висунула ідею запустити функцію розмитнення авто прямісінько у телефоні, через портал Дія, щоб уникнути корупції та махінацій на кордоні.

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Як все це функціонуватиме, кому буде вигідно скористатися такою послугою та як це зменшить корупцію, журналісту Факти розповів експерт із практичного застосування митного законодавства Левко Прокіпчук.

Як розмитнити авто через Дію

Відповідно до нового законопроекту, через Єдиний державний портал Дія можна буде розмитнити як нове, так і вживане легкове авто.

Однак транспорт має відповідати екологічним стандартам не нижче за Євро 2. Зазвичай це автомобілі випуску після 1996 року.

Доступною ця послуга буде як для фізичних, так і для юридичних осіб. Якщо транспорт випустили три роки тому, то фізичним особам дозволено розмитнити авто за стандартною процедурою.

Виняток — вантажні автомобілі. Розмитнення через Дію та нова формула прорахунку вартості стосується лише легковиків.

Так сталось через відмінності в можливостях ідентифікації таких авто за VIN-кодом, через це формула має бути дещо іншою. Та сенс автоматизувати їхній імпорт великий, адже на Україну чекає масштабна відбудова і знадобиться багато вантажних авто.

Через те що вони розраховані переважно на юридичних осіб, яких менше хвилює декларування авто, потреба розмитнювати вантажівки через державний портал потрапила під питання.

Та однозначно слід змінювати правила оподаткування, зокрема переглянути коефіцієнт акцизу на вантажні авто.

Позбутися корупції на митниці: нова формула розмитнення

Найбільшою перевагою електронної системи розмитнення є зменшення корупції на митниці. Митну вартість за вживане авто встановлювали прикордонники, що було найбільшим корупційним ризиком.

Якщо митна вартість не впливатиме на нарахування платежів, отже, не буде сенсу з кимось про щось домовлятися. В цьому й ефективність такого розмитнення.

На жаль, подібна формула не може працювати на постійній основі, адже суперечить нормам та вимогам митного законодавства ЄС.

Та Левко Прокопчук вважає, що спосіб стане перехідною ланкою і значно зменшить рівень корупції.

Недоліки нової моделі розмитнення авто

За новою формулою вигідно декларувати нові авто або віком до п’яти років. Старші ж моделі є не надто бюджетними для розмитнення, адже вартість цієї процедури може сягати половини від загальної вартості авто.

Та Левко Прокопчук переконаний, така система все ж краща, ніж чинні ставки 2018 року, хоч і не досконала. Нова формула все ще не здатна відновити цю сферу економіки.

Через важку ситуацію в країні платоспроможність українців впала. Сюди ж додаємо нестабільний високий курс валют і шалену ціну на розмитнення. Ясно, що коштів від імпорту держава отримає дуже мало.

Експерт вважає, що найкраще знизити податки на розмитненні й отримувати більше коштів у бюджет коштом збільшеного обсягу імпорту.

Нова формула розмитнення

Мито = 0 ПДВ = Ставка × 3,5 × 20% Акциз = Ставка/2

Податки нараховуватимуть за ставкою, яка розраховується за формулою:

Ставка = Коефіцієнт віку авто × обсяг двигуна куб × коефіцієнт типу двигуна × коефіцієнт ексклюзивності.

Розміри ставки залежно від віку авто, 2022 рік:

нова — 2,2;

рік — 1,9;

два роки — 1,65;

три роки — 1,55;

чотири роки — 1,45;

п’ять років — 1,35;

шість років — 1;

сім років — 0,9;

вісім років — 0,85;

дев’ять років — 0,8;

десять років — 0,75;

11 років — 0,7;

12 років — 0,7;

13 років — 0,7;

14 років — 0,7;

15 років — 0,7;

понад 15 років — 0,7.

Коефіцієнт типу двигуна залежить від пального:

Бензин/газ — 1. Дизель — 1,2. Гібрид — 0,5. Електро — 0.

Коефіцієнт ексклюзивності враховується далеко не завжди — лише коли автомобілю менш ніж п’ять років, а його вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Сьогодні це близько $85 тис.

Отже, чим старший автомобіль, тим дорожче доведеться платити за нього на кордоні, й не для всіх таке нововведення буде корисним.

Якою б не була машина, це не дешеве задоволення і не всім воно по кишені. Якщо ти вже візуалізуєш машину своєї мрії, та в тебе поки немає достатнього заробітку, читай про секрети фрилансу, як заробляти віддалено.

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