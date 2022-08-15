Как растаможить авто в Дії: кому будет выгодно воспользоваться?

Из-за войны было уничтожено не только много сооружений и инфраструктуры городов Украины, но и автомобилей.

Поэтому вырос спрос на автомобили из Европы, где цены на подержанные автомобили в хорошем состоянии умеренные и можно найти хороший вариант на любой кошелек.

Впрочем, завозить их в Украину не всегда выгодно. Стоимость растаможки иногда может достигать 60% от стоимости самого авто.

Сегодня в Украине пытаются упростить подобные процедуры для украинского кошелька. Ведь несмотря на то, что нулевое растаможивание уже отменили, спрос на авто из Европы все еще большой.

В начале лета власти выдвинули идею запустить функцию растаможки авто прямо в телефоне, через портал Дія, чтобы избежать коррупции и махинаций на границе.

Как все это будет функционировать в реальности, кому выгодно воспользоваться такой услугой и как это уменьшит коррупцию, журналисту Факты рассказал эксперт по практическому применению таможенного законодательства Левко Прокипчук.

Как растаможить авто через Дію и кому это выгодно

Согласно новому законопроекту, через Единый государственный портал Дія можно будет растаможить как новый, так и подержанный легковой автомобиль.

Однако транспорт должен соответствовать экологическим стандартам не ниже Евро 2. Обычно это автомобили выпуска после 1996 года.

Доступна эта услуга как для физических, так и для юридических лиц. Если транспорт выпустили три года назад, то физическим лицам разрешено растаможить автомобиль по стандартной процедуре.

Исключение — грузовые автомобили. Растаможка через Дію и новая формула расчета стоимости касается только легквых авто.

Так произошло из-за различий в возможностях идентификации грузовиков по VIN-коду, поэтому формула должна быть несколько иной. Но смысл автоматизировать их импорт есть, ведь Украину ждет масштабное восстановление и понадобится много грузовиков.

Из-за того, что они рассчитаны преимущественно на юридических лиц, которых меньше волнует декларирование авто, потребность растаможивать грузовики через Государственный портал попала под вопрос.

Однако однозначно следует изменять правила налогообложения, в частности, просмотр коэффициента акциза на грузовые авто.

Избавиться от коррупции на таможне: новая формула растаможки

Наибольшим преимуществом такой электронной системы растаможки считается уменьшение коррупции на таможне. Таможенную стоимость за подержанное авто устанавливали пограничники, что являлось наибольшим коррупционным риском.

Если таможенная стоимость не будет влиять на начисление платежей, значит и не будет смысла с кем-то о чем-то договариваться. В этом и эффективность такого растаможивания.

К сожалению, подобная формула не может работать на постоянной основе, поскольку противоречит нормам и требованиям таможенного законодательства ЕС.

Но Левко Прокопчук считает, что такой способ станет переходным звеном и значительно снизит уровень коррупции.

Недостатки новой модели растаможки авто в Украине

По новой формуле выгодно декларировать новые автомобили или в возрасте до пяти лет. Старшие же модели не очень бюджетны для растаможки, ведь стоимость этой процедуры может достигать половины от общей стоимости авто.

Но Левко Прокопчук убежден, такая система все же лучше, чем действующие ставки 2018 года, хоть и не совершенна. Новая формула все еще не способна восстановить эту область экономики.

Из-за тяжелой ситуации в стране платежеспособность украинцев упала, сюда же добавляем нестабильный высокий курс валют и безумную цену на растаможку. Ясно, что средств от импорта государство получит очень мало.

Эксперт считает, что лучше снизить налоги на растаможке и получать больше средств в бюджет за счет увеличенного объема импорта.

Новая формула растаможки

Пошлина = 0 НДС = Ставка × 3,5 × 20% Акциз = Ставка/2

Налоги будут начисляться по ставке, рассчитываемой по формуле:

Ставка = Коэффициент возраста авто × объем двигателя куб × коэффициент типа двигателя × коэффициент эксклюзивности.

Размеры ставки в зависимости от возраста авто, 2022 год:

новая — 2,2;

год — 1,9;

два года — 1,65;

три года — 1,55;

четыре года — 1,45;

пять лет — 1,35;

шесть лет — 1;

семь лет — 0,9;

восемь лет — 0,85;

девять лет — 0,8;

десять лет — 0,75;

11 лет — 0,7;

12 лет — 0,7;

13 лет — 0,7;

14 лет — 0,7;

15 лет — 0,7;

более 15 лет — 0,7.

Коэффициент типа двигателя зависит от топлива:

Бензин/газ — 1. Дизель — 1,2. Гибрид — 0,5. Электро — 0.

Коэффициент эксклюзивности учитывается далеко не всегда, только когда автомобилю меньше пяти лет, а его стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы. Сегодня это около $85 тыс.

Таким образом, чем старше автомобиль, тем дороже придется платить за него на границе и не для всех такое нововведение будет полезным.

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