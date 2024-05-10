Попал (-а) в ДТП? Не паникуй! Что делать и как заполнить европротокол — пошаговая инструкция

К сожалению, соблюдение всех ПДД не гарантирует, что ты никогда не попадешь в ДТП. Ведь на дороге есть другие водители, которые могут игнорировать эти правила.
Причин, почему может возникнуть дорожно-транспортное происшествие — много. Это может произойти даже со внимательным и ответственным водителем.
Так что следует знать, как действовать при аварии, как получить возмещение в полном размере и можно ли обойтись без полиции. Пошаговую инструкцию действий найдешь в материале.
Авария — это всегда стресс. Иногда можно потеряться и забыть важные нюансы, которые потом могут помочь получить компенсацию. Не растеряться поможет пошаговая инструкция.
Прежде всего нужно убедиться, что все участники происшествия живы и невредимы. При необходимости следует немедленно вызвать скорую помощь.
Если возможности вызвать карету скорой нет, согласно пункту 2.10 ПДД, следует отвезти потерпевшего в ближайшую больницу своим транспортным средством.
Если возможности вызвать карету скорой нет, согласно пункту 2.10 ПДД, следует отвезти потерпевшего в ближайшую больницу своим транспортным средством.
Однако заметьте, что предварительно следует зафиксировать расположение следов аварии, сделать фото или видео авто после аварии, а затем обязательно вернуться на место происшествия.
Важно, чтобы все участники ДТП находились на местах, где они оказались после столкновения. Перемещать транспортные средства до прибытия полиции и страховых агентов запрещено.
Если переместить автомобиль, это может помешать справедливой развязке событий и работе правоохранительных органов.
Бегство с места ДТП до приезда полиции и составленного протокола приравнивается к преступлению. Согласно ст. 122-4 КУоАП такое преступление имеет одно из перечисленных ниже последствий.
Бегство с места ДТП до приезда полиции и составленного протокола приравнивается к преступлению. Согласно ст. 122-4 КУоАП такое преступление имеет одно из перечисленных ниже последствий.
Следует обязательно разместить знак аварийной остановки. Он должен присутствовать у каждого водителя в багажнике.
Если произошла авария, следует обязательно вызвать полицию, сообщить, где произошло столкновение и есть ли пострадавшие. Если все участники происшествия невредимы, на место происшествия прибудет патруль, если есть раненые — следователь.
Пока ты ждешь полицию, следует найти свидетелей происшествия, которые помогли бы полиции выяснить обстоятельства столкновения. Так, могут быть полезны видеорегистраторы машин, стоявших у места ДТП.
Также не забывай про прохожих и пассажиров — они тоже могут давать показания.
Также не забывай про прохожих и пассажиров — они тоже могут давать показания.
Нелишне будет найти камеры видеонаблюдения рядом с местом ДТП. Иногда на них попадает инцидент и может помочь установить виновника.
Всем водителям происшествия дадут заполнить бланк сообщения об аварии. Он поможет потерпевшему водителю получить возмещение по страховому полису виновника. Но одним бланком ограничиться не получится. Следует заполнить:
Важно, чтобы все повреждения авто после ДТП были зафиксированы внимательно, тщательно, четко и без ошибок. Ведь от этого зависит, выплатит ли страховая компания компенсацию за все причиненные повреждения.
Важно, чтобы все повреждения авто после ДТП были зафиксированы внимательно, тщательно, четко и без ошибок. Ведь от этого зависит, выплатит ли страховая компания компенсацию за все причиненные повреждения.
К примеру, запись в протоколе “удар в правое крыло” предполагает незначительную компенсацию на ремонт крыла. Если в документе будут зафиксированы детали: разбит поворот, треснутый бампер, разбита фара, повреждена стойка и порог — компенсация вырастет.
Пострадавший водитель должен проверить подробность описания повреждений, дорожного покрытия и даже погоды. А также настоять на внесении изменений или дополнений при обнаруженных неточностях.
Если представитель страховой компании не приедет на место ДТП, водителю-виновнику аварии необходимо в письменном виде уведомить свою страховую компанию о страховом случае в течение трех рабочих дней со дня ДТП.
Также виновник обязан предоставить контакты своей страховой компании всем участникам аварии, чтобы они могли получить компенсацию за ущерб.
Также виновник обязан предоставить контакты своей страховой компании всем участникам аварии, чтобы они могли получить компенсацию за ущерб.
Чтобы получить возмещение, обратись в компанию виновника в течение 15 суток и предоставь полный набор документов:
Если оба водителя не желают вызывать полицию, можно заполнить европротокол — это специальный бланк сообщения о наступлении ДТП.
Его заполняют водители-участники ДТП на месте аварии, а затем предоставляют страховщику. Документ является основанием для выплаты компенсации. Европротокол можно заполнить двумя способами:
В случае потери или использования бланка новый выдается страховщиком безвозмездно на основании письменного заявления.
Чтобы воспользоваться европротоколом, следует соответствовать определенным условиям. Так, разрешить ситуацию без вмешательства полиции можно если:
Если любое транспортное средство имеет полис иностранного страховщика, следует использовать бумажный бланк Европротокола или вызвать полицию.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции обязателен.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции обязателен.
Перед заполнением протокола следует произвести фотофиксацию места происшествия. Фото и видео положения транспортных средств. Все эти материалы вместе с протоколом впоследствии передаются в страховую компанию.
Если случай ДТП подходит условиям, то вот подробная инструкция по заполнению европротокола:
Раздел протокола для каждого участника на две части: оригинал и копию выполняется только после его заполнения каждым из участников ДТП. В дальнейшем вносить какие-либо изменения в документ запрещается.
Любые пометки или исправления категорически запрещены. Если при заполнении была допущена опечатка или ошибка, для составления нового протокола используется новый комплект документов.
Любые пометки или исправления категорически запрещены. Если при заполнении была допущена опечатка или ошибка, для составления нового протокола используется новый комплект документов.
Если европротокол был заполнен в электронном формате, сообщения страховщикам участников ДТП отправляются автоматически.
Покрыть расходы в случае ДТП поможет автогражданка, она обязательна для всех водителей. А что предусматривает законопроект об изменениях автогражданки, найдешь в материале.
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