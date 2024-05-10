Попал (-а) в ДТП? Не паникуй! Что делать и как заполнить европротокол — пошаговая инструкция

К сожалению, соблюдение всех ПДД не гарантирует, что ты никогда не попадешь в ДТП. Ведь на дороге есть другие водители, которые могут игнорировать эти правила.

Причин, почему может возникнуть дорожно-транспортное происшествие — много. Это может произойти даже со внимательным и ответственным водителем.

Так что следует знать, как действовать при аварии, как получить возмещение в полном размере и можно ли обойтись без полиции. Пошаговую инструкцию действий найдешь в материале.

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Авария — это всегда стресс. Иногда можно потеряться и забыть важные нюансы, которые потом могут помочь получить компенсацию. Не растеряться поможет пошаговая инструкция.

Убедись, что все живы и здоровы

Прежде всего нужно убедиться, что все участники происшествия живы и невредимы. При необходимости следует немедленно вызвать скорую помощь.

Если возможности вызвать карету скорой нет, согласно пункту 2.10 ПДД, следует отвезти потерпевшего в ближайшую больницу своим транспортным средством.

Однако заметьте, что предварительно следует зафиксировать расположение следов аварии, сделать фото или видео авто после аварии, а затем обязательно вернуться на место происшествия.

Не оставляй места происшествия

Важно, чтобы все участники ДТП находились на местах, где они оказались после столкновения. Перемещать транспортные средства до прибытия полиции и страховых агентов запрещено.

Если переместить автомобиль, это может помешать справедливой развязке событий и работе правоохранительных органов.

Бегство с места ДТП до приезда полиции и составленного протокола приравнивается к преступлению. Согласно ст. 122-4 КУоАП такое преступление имеет одно из перечисленных ниже последствий.

Штраф в размере 15 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Общественные работы сроком от 30 до 40 часов.

Административный арест сроком от десяти до 15 суток.

Включи аварийный сигнал и установи знак аварийной остановки

Следует обязательно разместить знак аварийной остановки. Он должен присутствовать у каждого водителя в багажнике.

Вызови полицию и сообщи о ДТП

Если произошла авария, следует обязательно вызвать полицию, сообщить, где произошло столкновение и есть ли пострадавшие. Если все участники происшествия невредимы, на место происшествия прибудет патруль, если есть раненые — следователь.

Очевидцы аварии

Пока ты ждешь полицию, следует найти свидетелей происшествия, которые помогли бы полиции выяснить обстоятельства столкновения. Так, могут быть полезны видеорегистраторы машин, стоявших у места ДТП.

Также не забывай про прохожих и пассажиров — они тоже могут давать показания.

Нелишне будет найти камеры видеонаблюдения рядом с местом ДТП. Иногда на них попадает инцидент и может помочь установить виновника.

Заполни документы

Всем водителям происшествия дадут заполнить бланк сообщения об аварии. Он поможет потерпевшему водителю получить возмещение по страховому полису виновника. Но одним бланком ограничиться не получится. Следует заполнить:

протокол об осмотре места ДТП;

протокол состояния автомобилей;

схематическое изображение развития событий;

свидетельские показания и участников.

Важно, чтобы все повреждения авто после ДТП были зафиксированы внимательно, тщательно, четко и без ошибок. Ведь от этого зависит, выплатит ли страховая компания компенсацию за все причиненные повреждения.

К примеру, запись в протоколе “удар в правое крыло” предполагает незначительную компенсацию на ремонт крыла. Если в документе будут зафиксированы детали: разбит поворот, треснутый бампер, разбита фара, повреждена стойка и порог — компенсация вырастет.

Пострадавший водитель должен проверить подробность описания повреждений, дорожного покрытия и даже погоды. А также настоять на внесении изменений или дополнений при обнаруженных неточностях.

Свяжись со страховой

Если представитель страховой компании не приедет на место ДТП, водителю-виновнику аварии необходимо в письменном виде уведомить свою страховую компанию о страховом случае в течение трех рабочих дней со дня ДТП.

Также виновник обязан предоставить контакты своей страховой компании всем участникам аварии, чтобы они могли получить компенсацию за ущерб.

Чтобы получить возмещение, обратись в компанию виновника в течение 15 суток и предоставь полный набор документов:

Паспорт. Свидетельство регистрации транспортного средства. Копия протокола, составленного сотрудником полиции. Доверенность на представление интересов получателя страховки (только в том случае, если получателя представляет постороннее лицо).

Можно ли обойтись без полиции: все о европротоколе

Если оба водителя не желают вызывать полицию, можно заполнить европротокол — это специальный бланк сообщения о наступлении ДТП.

Его заполняют водители-участники ДТП на месте аварии, а затем предоставляют страховщику. Документ является основанием для выплаты компенсации. Европротокол можно заполнить двумя способами:

В бумажном виде. Специальный бланк водитель получает безвозмездно при заключении договора обязательного страхования автогражданки.

В случае потери или использования бланка новый выдается страховщиком безвозмездно на основании письменного заявления.

В электронной форме. В этом поможет система Электронный Европротокол.

При каких условиях можно воспользоваться европротоколом

Чтобы воспользоваться европротоколом, следует соответствовать определенным условиям. Так, разрешить ситуацию без вмешательства полиции можно если:

отсутствуют погибшие или травмированные люди;

водители имеют полисы автогражданской ответственности;

Если любое транспортное средство имеет полис иностранного страховщика, следует использовать бумажный бланк Европротокола или вызвать полицию.

есть взаимное согласие водителей об обстоятельствах ДТП;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов;

сумма ущерба после ДТП не превышает 50 000 грн.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции обязателен.

Как правильно заполнить европротокол

Перед заполнением протокола следует произвести фотофиксацию места происшествия. Фото и видео положения транспортных средств. Все эти материалы вместе с протоколом впоследствии передаются в страховую компанию.

Если случай ДТП подходит условиям, то вот подробная инструкция по заполнению европротокола:

Протокол следует заполнить и заверить участниками ДТП. Один из водителей может заполнять документ только в том случае, если факт ДТП был дополнительно зарегистрирован полицией.

Европротокол заполняется на двух листах установленного образца одного комплекта любого участника ДТП. Комплект состоит из обложки с инструкцией и двух страниц европротокола: оригинала и копии.

Раздел протокола для каждого участника на две части: оригинал и копию выполняется только после его заполнения каждым из участников ДТП. В дальнейшем вносить какие-либо изменения в документ запрещается.

Бумажный документ следует заполнять ручкой синего или черного цвета. Почерк должен быть разборчивым, рекомендуется использовать печатные буквы. Кто из участников заполняет желтую или синюю колонку — не важно.

Любые пометки или исправления категорически запрещены. Если при заполнении была допущена опечатка или ошибка, для составления нового протокола используется новый комплект документов.

Закончив заполнение сообщения, участники могут покинуть место ДТП без уведомления сотрудников полиции.

Водителю-участнику ДТП следует передать европротокол представителям МТСБУ или страховщику лично, в течение трех рабочих дней с даты ДТП.

Если европротокол был заполнен в электронном формате, сообщения страховщикам участников ДТП отправляются автоматически.

Покрыть расходы в случае ДТП поможет автогражданка, она обязательна для всех водителей. А что предусматривает законопроект об изменениях автогражданки, найдешь в материале.

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