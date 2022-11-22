Здоровье и красота

Что делать, если стал(-а) свидетелем ДТП: алгоритм действий от Минздрава

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 ноября 2022, 18:00
Що робити, якщо став свідком ДТП: поради від МОЗ
Фото: Pexels

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