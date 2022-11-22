Что делать, если стал(-а) свидетелем ДТП: алгоритм действий от Минздрава

К сожалению, ДТП на дорогах случаются довольно часто. Сейчас, когда из-за отключений света на улицах темно, не работают светофоры, количество аварий возросло.

Каждый человек для своей безопасности должен знать, как действовать в такой ситуации. Также, зная эти правила, можно спасти кому-то жизнь.

В Минздраве рассказали об алгоритме действий, которые следует предпринимать, если стал(-а) свидетелем аварии.

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Что делать, если стал(-а) свидетелем ДТП

Прежде всего надо убедиться в отсутствии опасности для себя. Затем нужно обязательно вызвать скорую.

Помощь пострадавшему(-ей)

Затем нужно проверить пострадавшего, задать ему простые вопросы, например: “Вы меня слышите?” Если человек сможет ответить, это значит, что он находится в сознании, а его дыхательные пути проходимы.

Если пострадавший(-ая) в сознании, сообщи ему (ей), что экстренная медицинская помощь уже в пути. Узнай, что конкретно болит у него (нее) сейчас.

Если пострадавший(-ая) не отвечает / без сознания, проверь наличие жизненных показателей дыхания. Также есть ли у человека кровотечение, ведь надо вовремя его остановить.

Если у пострадавшего(-ей) отсутствует дыхание, нужно провести сердечно-легочную реанимацию, но только в том случае, если ты умеешь правильно ее делать.

В случае если пострадавший(-ая) без сознания, но есть признаки жизни, нужно придать ему (ей) стабильное положение. Следи за признаками жизни и жди приезда скорой.

Помни: чаще всего смерть пострадавших в результате ДТП наступает вследствие кровотечения и нарушения проходимости дыхательных путей. Поэтому надо, прежде всего, устранять эти проблемы.

Пострадавшего(-ую) следует укрыть одеялом или термопокрывалом во избежание переохлаждения. Но помни, что оказывать помощь стоит, если ты уверен(-а) в своих действиях.

Если состояние пострадавшего(-ей) ухудшилось до приезда врачей, нужно повторно позвонить по телефону на 103, чтобы уточнить, что делать.

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