Сильное поражение конечностей — рассказываем, что такое гангрена и чем она опасна

Еще с детства, когда мы сбивали колени или получали разные царапины, нам всегда говорили обрабатывать рану. Если этого не сделать — может развиться инфекция.

Это действительно так, иногда инфекция может привести к развитию одного из видов гангрены. Это еще та противная штука, которая доставляет сильные хлопоты и боли.

Гангре́на — болезнь, вызванная омертвением любого участка тела или органа вследствие отмирания их клеток.

(иллюстративное фото)

Причины возникновения

Эта болезнь также часто наблюдается после поражений конечностей при сахарном диабете, тромбоэмболических поражениях.

Гангрена может возникнуть, когда у человека ослаблен иммунитет и организм не может защищаться от болезнетворных бактерий, в частности стрептококков и стафилококков.

Может образоваться при нарушении целостности сосудов и нервов, закупорке магистральных артерий, ожогах, нарушении обмена веществ.

Виды гангрена

Наиболее распространена сухая гангрена . Может развиваться при быстром прекращении притока крови к тканям. Пораженные участки приобретают темно-бурый или черный цвет.

. Может развиваться при быстром прекращении притока крови к тканям. Пораженные участки приобретают темно-бурый или черный цвет. Влажная гангрена возникает, когда рана не имеет возможности высохнуть. В основном образуется во внутренних органах и сопровождается гнилостным распадом омертвевших тканей.

Сухая гангрена может перейти во влагу и наоборот

И третий вид — газовая гангрена. Встречается реже и является анаэробной инфекцией. Важно то, что это в первую очередь инфекционное заболевание, поэтому течение, проявления, первая медицинская помощь, лечение и уход кардинально отличаются от предыдущих.

Лечение гангрены

Пациент получает медикаментозное лечение. Однако в большинстве случаев ишемия прогрессирует, и лекарство перестает помогать. В такой ситуации на помощь приходят сосудистые хирурги.

Сейчас существуют различные методики эндоваскулярных вмешательств, позволяющие восстановить просвет артериального сосуда.

К примеру, стента (трубки, которая помещается во внутренний просвет сосуда) и другие варианты шунтирующих операций.

Еще один метод борьбы с заболеванием — субинтимальная ангиопластика. Внутрисосудистая операция, суть которой состоит в создании “нового” сосудистого просвета, путем расслоения стенки.

Так что всегда надо обрабатывать даже небольшие раны. Раньше мы рассказывали, как правильно обрабатывать ранения.