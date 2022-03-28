Сильное поражение конечностей — рассказываем, что такое гангрена и чем она опасна

Еще с детства, когда мы сбивали колени или получали разные царапины, нам всегда говорили обрабатывать рану. Если этого не сделать — может развиться инфекция.
Это действительно так, иногда инфекция может привести к развитию одного из видов гангрены. Это еще та противная штука, которая доставляет сильные хлопоты и боли.
Гангре́на — болезнь, вызванная омертвением любого участка тела или органа вследствие отмирания их клеток.
Гангре́на — болезнь, вызванная омертвением любого участка тела или органа вследствие отмирания их клеток.
(иллюстративное фото)
Эта болезнь также часто наблюдается после поражений конечностей при сахарном диабете, тромбоэмболических поражениях.
Гангрена может возникнуть, когда у человека ослаблен иммунитет и организм не может защищаться от болезнетворных бактерий, в частности стрептококков и стафилококков.
Может образоваться при нарушении целостности сосудов и нервов, закупорке магистральных артерий, ожогах, нарушении обмена веществ.
Сухая гангрена может перейти во влагу и наоборот
Пациент получает медикаментозное лечение. Однако в большинстве случаев ишемия прогрессирует, и лекарство перестает помогать. В такой ситуации на помощь приходят сосудистые хирурги.
Сейчас существуют различные методики эндоваскулярных вмешательств, позволяющие восстановить просвет артериального сосуда.
К примеру, стента (трубки, которая помещается во внутренний просвет сосуда) и другие варианты шунтирующих операций.
Еще один метод борьбы с заболеванием — субинтимальная ангиопластика. Внутрисосудистая операция, суть которой состоит в создании “нового” сосудистого просвета, путем расслоения стенки.
Так что всегда надо обрабатывать даже небольшие раны. Раньше мы рассказывали, как правильно обрабатывать ранения.