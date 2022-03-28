Здоров'я та краса

Сильне ураження кінцівок — розповідаємо, що таке гангрена та чим вона небезпечна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Березня 2022, 01:00
Що таке гангрена, прчини появи та лікування
Фото: Pexels

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