Сильне ураження кінцівок — розповідаємо, що таке гангрена та чим вона небезпечна

Ще з дитинства, коли ми збивали коліна чи отримували різні подряпини, нам завжди казали обробляти рану. Якщо цього не зробити — може розвинутися інфекція.

Це дійсно так, інколи інфекція може призвести до розвитку одного з видів гангрени. Це ще та противна штука, яка завдає сильного клопоту та болі.

Гангре́на — хвороба, зумовлена змертвінням будь-якої ділянки тіла або органу внаслідок відмирання їхніх клітин.

(ілюстративне фото)

Причини виникнення

Ця хвороба також часто спостерігається після уражень кінцівок при цукровому діабеті, тромбоемболічних ураженнях тощо.

Гангрена може виникнути, коли у людини ослаблений імунітет та організм не може захищатися від хвороботворних бактерій, зокрема стрептококів та стафілококів.

Може утворитися під час порушення цілісності судин та нервів, закупорці магістральних артерій, опіках, порушенні обміну речовин.

Види гангрен

Найпоширенішою є суха гангрена . Може розвиватися при швидкому припиненні припливу крові до тканин. Уражені ділянки набувають темно-бурого або чорного кольору.

Волога гангрена виникає, коли рана не має можливості висохнути. Здебільшого утворюється у внутрішніх органах, і супроводжується гнильним розпадом змертвілих тканин.

Суха гангрена може перейти у вологу і навпаки

І третій вид — газова гангрена. Зустрічається рідше та є анаеробною інфекцією. Важливим є те, що це в першу чергу інфекційне захворювання , тому перебіг, прояви, перша медична допомога, лікування та догляд кардинально відрізняються від попередніх.

Лікування гангрени

Пацієнт отримує медикаментозне лікування. Однак у більшості випадків ішемія прогресує, і ліки перестають допомагати. У такій ситуації на допомогу приходять судинні хірурги.

Нині існують різноманітні методики ендоваскулярних втручань, що дозволяють відновити просвіт артеріальної судини.

Наприклад, стента (трубки, яка поміщається у внутрішній просвіт судини) та інші варіанти шунтуючих операцій.

Ще один метод боротьби з захворюванням є субінтимальна ангіопластика. Внутрішньосудинна операція, суть якої полягає у створенні “нового” судинного просвіту, шляхом розшарування стінки.

Тож завжди треба обробляти навіть невеликі рани. Раніше ми розповідали, як правильно обробляти поранення.