Що робити, якщо став(-ла) свідком ДТП: алгоритм дій від МОЗ

На жаль, ДТП на дорогах трапляються доволі часто. Зараз, коли через відключення світла на вулицях темно, не працюють світлофори, кількість аварій зросла.

Кожна людина задля своєї безпеки має знати, як діяти в такій ситуації. Також, знаючи ці правила, можна врятувати комусь життя.

У МОЗ розповіли про алгоритм дій, які варто робити, якщо став(-ла) свідком аварії.

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Насамперед треба переконатися у відсутності небезпеки для себе. Далі треба обов’язково викликати швидку.

Допомога постраждалому(-ій)

Потім треба перевірити постраждалого(-у), поставити йому (їй) прості запитання, наприклад: “Ви мене чуєте?” Якщо людина зможе відповісти, це означає, що вона у свідомості, а її дихальні шляхи прохідні.

Якщо постраждалий(-а) у свідомості, повідом йому (їй), що екстрена медична допомога вже в дорозі. Дізнайся, що конкретно болить у нього (неї) зараз.

Якщо постраждалий(-а) не відповідає / без свідомості, перевір наявність життєвих показників дихання. Також, чи є у людини кровотеча, адже треба вчасно її зупинити.

Якщо у постраждалого(-ої) відсутнє дихання, треба провести серцево-легеневу реанімацію, але за умови, що ти вмієш правильно її робити.

У випадку, якщо постраждалий(-а) без свідомості, але є ознаки життя, треба надати йому (їй) стабільне положення. Слідкуй за ознаками життя та чекай приїзду швидкої.

Пам’ятай: найчастіше смерть постраждалих унаслідок ДТП настає через кровотечу та порушення прохідності дихальних шляхів. Тому треба насамперед усувати ці проблеми.

Постраждалого(-у) варто вкрити ковдрою чи термопокривалом, щоб уникнути переохолодження. Але пам’ятай, що надавати допомогу варто, якщо ти впевнений(-а) у своїх діях.

Якщо стан постраждалого(-ї) погіршився до приїзду лікарів, треба повторно зателефонувати на 103, щоб уточнити, що робити.

Часто ураження кінцівок можуть призвести до гангрени. Раніше ми розповідали, що таке гангрена, як вона починається та як її лікувати.

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