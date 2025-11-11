Одним из наиболее опасных транспортных средств является автомобиль — ДТП может произойти в любой момент не только из-за технических сбоев авто, но и из-за отсутствия нужных навыков водителя.

Читай в материале, сколько людей погибло с начала года в ДТП и сколько человек получили травмы.

Более 2 тысяч погибли в ДТП: что известно

Как отмечает Укринформ, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что с начала 2025 года почти 2600 человек погибли в ДТП, а также более 26 тысяч получили травмы.

За 10 месяцев 2025 года на улично-дорожной сети страны произошло 21 302 ДТП с пострадавшими и погибшими — почти на 1,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, — отметил Белошицкий.

По его словам, больше всего ДТП было зафиксировано в Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киеве. Основной причиной аварий является превышение скорости — 41%.

Также 18% ДТП случаются из-за нарушения правил при смене направления движения, 7% — несоблюдения безопасной дистанции, 6% — нарушения правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

