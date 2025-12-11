Європротокол у Дії 2026: як швидко оформити ДТП без поліції

Уряд дав зелене світло для запуску в Дії повного цифрового оформлення європротоколу.

Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть оформлювати ДТП прямо на місці, без поліції, черг і взагалі без паперів — усе в телефоні.

Більше деталей про нову ініціативу уряду — у матеріалі.

Європротокол при ДТП через Дію

Європротокол — це повідомлення для страхової компанії, яке дає змогу оформити ДТП без виклику патруля.

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити в Дії повний процес оформлення європротоколу для фіксації ДТП. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Оформити протокол можна буде без участі поліції: застосунок сам підтягне всі потрібні дані з державних реєстрів — водійське посвідчення, техпаспорт і страхування.

Водіям залишиться сфотографувати місце аварії, додати знімки до протоколу, узгодити інформацію з іншим учасником та підписати документ через Дія.Підпис.

Стежити за тим, як розглядається звернення, також можна буде прямо в Дії, без візитів до страхової. За словами Юлії Свириденко, новий сервіс дозволить швидше врегульовувати ДТП і зменшить навантаження на поліцію.

