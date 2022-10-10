Від габаритів та коробки передач до законів: яким має бути навчальне авто — корисні поради

Навчання чомусь новому завжди може стати досить стресовою дією та чималим випробуванням. Особливо, якщо від тебе може залежати як власне життя, так і пішоходів.

Тому потрібно правильно вибрати машину, на якій будеш навчатись їздити. Хтось вважає, що потрібно одразу сідати за кермо тієї автівки, яку будеш водити й після “здачі на права”. Проте це один із розповсюджених міфів.

Які ще помилкові твердження блукають у розумах людей, які прагнуть навчитись водити машину, можна розповідати довго. Та ліпше перейти одразу до корисного та з’ясувати, яку автівку краще вибрати для навчання.

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Машина має бути на автоматі чи механіці

Раніше перед таким питанням поставали водії, коли вже обирали собі власну машину, тобто після того, як навчились водити. Однак не так давно в Україні дозволили здавати на права й на авто з автоматичною трансмісією. Є лише одна деталь — це буде позначатись у правах, а пересісти на механіку вже не можна буде.

Тому все ж таки варто випробувати свої сили саме на механіці, щоб бути готовими до будь-чого. Крім того, якщо навчатись на машині, яка належить автошколі, то можна не так перейматись за те, що натиснеш не на той перемикач. Інструктор завжди буде поруч.

Якого розміру має бути машина

Розмір авто теж може завдати чимало клопоту, але вже після закінчення навчання. Якщо навчатись на автівці маленького розміру, або навпаки — великого, то буде досить непросто пристосуватись до інших габаритів.

А ось якщо одразу сісти за кермо машини середнього розміру, то перевчитись та звикнути до нової автівки буде значно простіше.

Які позначки потрібні машині, на якій навчаються

Згідно з пунктом 24.8 Правил дорожнього руху України на навчальній автівці повинен бути розпізнавальний трикутник з буквою У, згідно з пунктом 30.3.

Крім того, на такій машині мають бути продубльовані педалі гальм та зчеплення, а також дзеркало заднього виду для інструктора.

Однак трапляються випадки, коли навіть досвідченим водіям непросто. Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.

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