От габаритов и коробки до законов: каким должно быть обучающее авто — полезные советы

Учение чего-то нового всегда может стать достаточно стрессовым событием и немалым испытанием. Особенно когда от тебя может зависеть как собственная жизнь, так и пешеходов.

Поэтому нужно правильно выбрать машину, на которой будешь учиться ездить. Кто-то считает, что нужно сразу садиться за руль того автомобиля, который будешь водить и после сдачи на права. Однако это один из самых распространенных мифов.

Какие еще ошибочные утверждения бродят в умах людей, стремящихся научиться водить машину, можно рассказывать долго. Но лучше перейти сразу к полезному и выяснить, какой автомобиль лучше выбрать для обучения.

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Машина должна быть на автомате или механике

Раньше перед таким вопросом представали водители, когда уже выбирали себе собственную машину, то есть после того, как научились водить. Однако недавно в Украине разрешили сдавать на права и на авто с автоматической трансмиссией. Есть только одна деталь — это будет обозначаться в правах, а пересесть на механику уже нельзя будет.

Поэтому все же стоит испытать свои силы именно на механике, чтобы быть готовыми к чему-угодно. Кроме того, если учиться на машине, которая принадлежит автошколе, можно не так переживать за то, что задействуешь не на тот переключатель. Инструктор всегда будет рядом.

Какого размера должна быть машина

Размер машины тоже может доставить немало хлопот, но уже после окончания учебы. Дело в том, что если учиться на маленького размера автомобиле, или наоборот — большого, то достаточно непросто приспособиться к другим габаритам.

А вот если сразу сесть за руль машины среднего размера, то переучиться и привыкнуть к новому автомобилю будет гораздо проще.

Какие отметки нужны машине, на которой учатся

Согласно пункту 24.8 Правил дорожного движения Украины, на учебном автомобиле должен быть опознавательный треугольник с буквой У, согласно пункту 30.3.

Кроме того, на такой машине должны быть продублированы педали тормоз и сцепление, а также зеркало заднего вида для инструктора.

Однако бывают случаи, когда даже опытным водителям непросто. Читай, как безопасно ездить в условиях низкой видимости.

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