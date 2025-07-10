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Штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю: куди надходить та яка сума

Богдана Макалюк, журналістка сайту 10 Липня 2025, 12:15
штраф за паркування на місці інваліда
Фото Pexels

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