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Штраф за парковку на месте для человека с инвалидностью: куда приходит и какая сумма

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 июля 2025, 12:15
штраф за парковку на месте инвалида
Фото Pexels

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