“Взрывоопасные” квартиры: что делать, чтобы твой баллон или генератор не взорвался дома

Сейчас украинские дома просто переполнены приборами, которые греют людей в случае отсутствия электричества: газовые баллоны, генераторы, аккумуляторы, буржуйки и еще целый арсенал такого добра.

75 тысяч пожаров произошло в Украине с начала года. Значительная их часть — именно бытовые. Из-за отключений света почти каждый обзавелся газовыми горелками, баллонами, генераторами. Но часто эти приборы используют с нарушением техники безопасности.

В результате — взрывы, пожары, отравление угарным газом.

368 украинцев отравились в ноябре, почти 100 — всего за неделю декабря. Совершенно понятно, что люди пытаются выходить из ситуации, однако спасатели призывают — лучше потерпеть четыре часа отключения, чем спровоцировать беду.

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На Волыни взорвались два газовых туристических баллона: выбило окна, загорелся пожар. В квартире находились дети и их мать, все они обошлись легкими ожогами.

Такие ситуации происходят и в столице практически каждый день: газовые горелки ставят на плиту, а когда она включается и нагревается — вся эта “конструкция” взрывается!

Участились также и отравления угарным газом: в Закарпатье трое жителей города Хуст отравились угарным газом в собственном доме. Двое детей — 13 и 8 лет — находятся в тяжелом состоянии. У женщины 37 лет — состояние средней тяжести.

Вероятная причина отравления — неисправность отопительного прибора в частном жилом доме.

Всего за прошедшие сутки в Украине произошло 128 пожаров, из них 93 — в жилом секторе. Погибли 12 человек, пострадали семь. И хотя спасатели стабильно напоминают гражданам о правилах эксплуатации взрывоопасных веществ и продукции, ситуация не улучшается.

Как обезопасить жилье от пожара во время отключения света

Следует тщательно соблюдать правила безопасности при обращении с огнем и взрывоопасными предметами. Особенно следить за тем, чтобы дети не подходили близко к таким предметам.

Генераторы следует держать только на открытом воздухе. Предусмотри место для его установки заранее.

Обеспечь противопожарное расстояние не менее 6 м генераторов от окон, дверей и гаражей.

Покупай только сертифицированную продукцию в специализированных магазинах!

Держи генератор сухим и не используй в условиях повышенной влажности.

Кстати: как и детей, животных тоже лучше не подпускать к таким приборам.

В работе генератора следует делать перерывы: отключай его хотя бы на 30 минут каждые пять часов работы генератора.

Держи горючее и смазку для таких приборов минимум на расстоянии 10 м в специальных канистрах.

Не заправляй генератор во время его работы или пока двигатель еще не охладился.

Также запрещено объединять генераторы в цепи между собой.

Не подключай генератор к розетке.

Помни о правилах безопасности, потому что это может уберечь твою жизнь! Загляни в наш материал, где мы подробно рассказывали про правила безопасности во время блэкаута.

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