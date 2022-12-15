“Вибухові” квартири: що робити, щоб твій балон чи генератор не вибухнув удома

Нині українські оселі просто переповнені приладами, які гріють людей у разі відсутності електрики: газові балони, генератори, акумулятори, буржуйки, та й іще цілий арсенал такого добра.

75 тисяч пожеж сталися в Україні з початку року. Значна їхня частина — саме побутові. Через відключення світла чи не кожен придбав газові пальники, балони, генератори. Та часто ці прилади використовують з порушеннями техніки безпеки.

Як наслідок — вибухи, пожежі, отруєння чадним газом.

368 українців отруїлися в листопаді, майже 100 — лише за тиждень грудня. Цілком зрозуміло, що люди намагаються виходити із ситуації, однак рятувальники закликають — краще потерпіти чотири години відключення, аніж спровокувати біду.

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На Волині вибухнули два газових туристичних балони: вибило вікна, зайнялася пожежа. У квартирі в той час перебували діти та їхня мати, всі вони обійшлися легкими опіками.

Такі ситуації відбуваються й у столиці практично щодня: газові пальники ставлять на плиту, а коли вона вмикається та нагрівається — вся ця “конструкція” вибухає!

Почастішали також отруєння чадним газом: на Закарпатті троє жителів міста Хуст отруїлися чадним газом у власному домі. Двоє дітей — 13 та восьми років — у важкому стані. У жінки 37 років — стан середньої важкості.

Ймовірна причина отруєння — несправність опалювального приладу в приватному житловому будинку.

Загалом минулої доби в Україні сталося 128 пожеж, з них 93 — у житловому секторі. Загинуло 12 людей, постраждало — сім. І хоч рятувальники стабільно нагадують громадянам про правила експлуатації вибухонебезпечних речовин та продукції — ситуація не покращується.

Як убезпечити житло від пожежі під час відключень світла

Варто неухильно дотримуватися правил безпеки поводження з вогнем та вибухонебезпечними предметами, а особливо — стежити, щоб діти не підходили близько до таких предметів.

Генератори варто тримати лише на відкритому повітрі. Передбач місце для його встановлення заздалегідь.

Забезпеч протипожежну відстань не менш як 6 м генераторів від вікон, дверей та гаражів.

Купуй лише сертифіковану продукцію у спеціалізованих магазинах!

Тримай генератор сухим та не використовуй в умовах підвищеної вологості.

До речі: як і дітей, тварин також краще не допускати до таких приладів.

У роботі генератора варто робити перерви: відключай його хоча б на 30 хвилин кожні п’ять годин роботи генератора.

Тримай пальне та мастило для таких приладів мінімум на відстані 10 м у спеціальних каністрах.

Не заправляй генератор під час його роботи або доки двигун ще не охолов.

Також заборонено об’єднувати генератори у ланцюги між собою.

Не підключай генератор до електричної розетки.

Пам’ятай про правила безпеки, бо це може вберегти твоє життя! Зазирни у наш матеріал, де ми детально розповідали про безпеку під час відсутності електроенергії.

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