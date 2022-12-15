“Вибухові” квартири: що робити, щоб твій балон чи генератор не вибухнув удома

Нині українські оселі просто переповнені приладами, які гріють людей у разі відсутності електрики: газові балони, генератори, акумулятори, буржуйки, та й іще цілий арсенал такого добра.
75 тисяч пожеж сталися в Україні з початку року. Значна їхня частина — саме побутові. Через відключення світла чи не кожен придбав газові пальники, балони, генератори. Та часто ці прилади використовують з порушеннями техніки безпеки.
Як наслідок — вибухи, пожежі, отруєння чадним газом.
Як наслідок — вибухи, пожежі, отруєння чадним газом.
368 українців отруїлися в листопаді, майже 100 — лише за тиждень грудня. Цілком зрозуміло, що люди намагаються виходити із ситуації, однак рятувальники закликають — краще потерпіти чотири години відключення, аніж спровокувати біду.
На Волині вибухнули два газових туристичних балони: вибило вікна, зайнялася пожежа. У квартирі в той час перебували діти та їхня мати, всі вони обійшлися легкими опіками.
Такі ситуації відбуваються й у столиці практично щодня: газові пальники ставлять на плиту, а коли вона вмикається та нагрівається — вся ця “конструкція” вибухає!
Такі ситуації відбуваються й у столиці практично щодня: газові пальники ставлять на плиту, а коли вона вмикається та нагрівається — вся ця “конструкція” вибухає!
Почастішали також отруєння чадним газом: на Закарпатті троє жителів міста Хуст отруїлися чадним газом у власному домі. Двоє дітей — 13 та восьми років — у важкому стані. У жінки 37 років — стан середньої важкості.
Ймовірна причина отруєння — несправність опалювального приладу в приватному житловому будинку.
Ймовірна причина отруєння — несправність опалювального приладу в приватному житловому будинку.
Загалом минулої доби в Україні сталося 128 пожеж, з них 93 — у житловому секторі. Загинуло 12 людей, постраждало — сім. І хоч рятувальники стабільно нагадують громадянам про правила експлуатації вибухонебезпечних речовин та продукції — ситуація не покращується.
Варто неухильно дотримуватися правил безпеки поводження з вогнем та вибухонебезпечними предметами, а особливо — стежити, щоб діти не підходили близько до таких предметів.
До речі: як і дітей, тварин також краще не допускати до таких приладів.
До речі: як і дітей, тварин також краще не допускати до таких приладів.
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Не заправляй генератор під час його роботи або доки двигун ще не охолов.
Не заправляй генератор під час його роботи або доки двигун ще не охолов.
Пам’ятай про правила безпеки, бо це може вберегти твоє життя! Зазирни у наш матеріал, де ми детально розповідали про безпеку під час відсутності електроенергії.
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