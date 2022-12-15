Рада скасувала мита на імпорт генераторів для українців — все, що тобі потрібно знати

Верховна Рада України ухвалила закон, що може допомогти українцям у скрутні часи: відтепер мито на імпорт автономних джерел енергії для власних потреб громадян скасоване.

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Єдиного телемарафону розповів Яні Брензей про нульове мито на генератори й Starlink та пояснив, як це вплине на ринок.

Що означає скасування мита на ввіз генераторів

За його словами, відтепер скасування мита та ПДВ врегульоване законом, тож українці можуть закупляти та ввозити товари автономних джерел енергії без додаткових стягнень коштів — незалежно, фізична чи юридична це особа.

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Попри це, поки що держава не бачить відсоткового здешевшання таких товарів: все через перевізників та продавців, які закуповують продукцію за кордоном та продають в Україні за вищими цінами.

— Це уже не питання закону, а питання совісті та межі, за яку ти заходиш: на чиєму ти боці? — каже Данило Гетманцев.

Натомість Гетманцев каже, що державне врегулювання не буде дієвим інструментом нормалізації цін на ринку на такі чутливі та необхідні зараз товари.

Зараз це може регулювати саме суспільство.

Також Данило Гетманцев повідомив, що цим же законом держава звільнила бізнес від обов’язку отримувати будь-які документи на зберігання пального до двох тонн для генераторів. Якщо ж бізнес хоче зберігати більше пального, необхідно просто подати декларацію про це Державній податковій службі без додаткових документів.

Членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко також наголосила, що аналогічно до цього закону українці можуть замовляти такі речі через інтернет та не платити ПДВ чи розмитнення, які складають близько 20% від загальної вартості продукції.

У Києві влада зголосилася компенсувати частину вартості генераторів ОСББ та ЖБК. Що для цього потрібно та куди звертатися — ми пояснювали раніше.

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