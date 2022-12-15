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Рада скасувала мита на імпорт генераторів для українців — все, що тобі потрібно знати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Грудня 2022, 07:00

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Рада скасувала мита на імпорт генераторів для українців — все, що тобі потрібно знати
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