Світлу бути! Київ оплатить 75% від вартості генератора: як подати заявку

Віднедавна ворог почав масово обстрілювати великі енергооб’єкти України. Внаслідок цього люди мусили пристосовуватися до віялових та аварійних відключень світла.
Хоч ми й навчилися готувати, працювати, вчитися та розважатися без електроенергії у довгі дні та вечори без світла, чи не кожен українець мріє про власний генератор.
В Україні всі мрії наших громадян можуть стати реальністю, треба просто мріяти гучніше — і влада точно почує.
В Україні всі мрії наших громадян можуть стати реальністю, треба просто мріяти гучніше — і влада точно почує.
Тепер навіть віялові чи аварійні відключення можуть проходити з відносним комфортом. Київська влада допоможе запастися багатоквартирним будинкам власними генераторами.
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ та ЖБК можуть придбати таке альтернативне джерело електроенергії для забезпечення потреб будинку на 75% дешевше.
Саме такий відсоток від вартості генератора компенсуватиме Київ. Рада вже затвердила відповідну програму для відшкодування коштів.
У такий спосіб влада зменшить фінансове навантаження на співвласників будинків і забезпечить багатоповерхівки альтернативними джерелами енергії.
Відтак, коли немає світла, українці, в чиїх будинках буде такий генератор, зможуть заряджати пристрої, користуватися домашнім Wi-Fi тощо, що значно спростить життя.
Щоб отримати таку компенсацію, потрібно заповнити заяву й подати пакет документів до районної адміністрації. Приклад правильного оформлення заяви можна переглянути тут.
Який пакет документів треба додати до заяви:
Навіть коли твій дім знеструмлений, ти можеш користуватися домашнім Wi-Fi. Читай лайфхаки, які розкажуть, як використовувати домашній Wi-Fi, якщо вимкнули світло.
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