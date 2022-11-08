Перевірка в один клац: український застосунок показує, чи є вдома світло

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Листопада 2022, 14:00
Відключення світла
Фото: Pexels

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