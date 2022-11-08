Перевірка в один клац: український застосунок показує, чи є вдома світло

Зі значно частішими вимкненнями електроенергії українці вже звиклися. Але технології, попри війну, не стоять на місці.

В Україні тепер з’явився застосунок, який допоможе дізнатися, чи є вдома світло. Розробник Вадим Клименко винайшов програму, яка за допомогою домашнього роутера дізнається, у мережі він чи ні, та повідомляє про відсутність та появу електроенергії вдома.

Сам розробник повідомив, що ідея створення такого застосунку виникла давно, але війна та відключення світла стали нагальною проблемою, тож він набув актуальності саме зараз. Щоправда, користуватися віджетом поки що можуть лише власники IOS.

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Як встановити застосунок

Мобільний застосунок має вигляд звичайного віджета на екрані, а не цілої окремої програми.

На основі інших прикладів я швиденько зробив віджет, який показує стан та дату оновлення, — пише Вадим.

Для того щоб встановити такий віджет, потрібно мати статичний ІР. Розробник пояснює: якщо ти вимкнеш та увімкнеш роутер і IP зміниться, потрібно додатково замовити у провайдера послугу статичного IP.

Віджет постійно перевіряє лише ту саму адресу.

Далі потрібно встановити застосунок Scriptable та завантажити файл, поділитися ним у Scriptable та замінити IP в першому рядку на потрібний. Детальну відеоінструкцію автор також додав.

Наостанок треба створити віджет та додати його на домашній екран.

Якщо світла немає тривалий час, варто придумати цікаві заняття для тебе чи навіть цілої компанії. В цьому тобі допоможе наш матеріал: чим зайнятися, коли вдома немає світла.

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