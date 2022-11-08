Інтерактивні застосунки для школярів без інтернету та дипломи у Дії: Шкарлет про новації в освіті

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів Вадиму Карп’яку про те, яких заходів вживають для організації освітнього процесу в умовах відсутності електрики.

Враховуючи графіки відключень, ми переходимо на змінність навчання. Також довелося зсунути початок навчального процесу.

Водночас значна частина навчального процесу відводиться батькам, оскільки сьогодні для того, щоб дитина встигала опановувати освітню програму, батьки мають теж якось допомогти дитині.

Крім того, ми зробили чимало інтерактивних застосунків, які не вимагають наявності підключення до інтернету. Також триває робота над перенесенням матеріалів із Всеукраїнської школи онлайн на платформи, які можуть працювати без мережі.

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Про навчання дітей одразу у двох школах — українській та закордонній

Це передбачено українським законодавством. Окремі предмети можна вивчати екстерном. Щодо тих дисциплін, які вивчаються в країнах ЄС, то можна взяти академічну або інформаційну довідку про кількість годин та вивчену програму, що можна буде зарахувати у наших школах.

Деякі наші партнери, особливо приватні школи, надають безкоштовний доступ до своїх інфоресурсів. Це дає можливість вивчати предмети не онлайн, а у записаному вигляді.

Про дипломи та атестати у Дії

Уряд уже схвалив постанову про відображення документів про освіту у застосунку Дія.

Дуже багато людей за час повномасштабної війни втратили свої документи, тому, наприклад, відображення усіх необхідних паперів у Дії значно спростить процес працевлаштування.

Єдина державна база з питань освіти ускладнила життя тим, хто продає підроблені документи про освіту. Тому застосунок Дія стане ще одним способом виявлення шахраїв на цьому ринку.

Пандемія коронавірусу, карантин, а нині повномасштабна війна в Україні позбавили українських дітей звичного навчання у школах. А відтак і повноцінного спілкування з однолітками. Читай, чи можливо соціалізувати дитину вдома.

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